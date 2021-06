La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, celebró el pasado 14 de junio una conferencia online a modo de Café Cooperativo a cargo del divulgador y escritor Fernando Trías de Bes, bajo el nombre ‘Cómo atender la innovación: las personas en el centro de la transformación empresarial’.

Trías de Bes, economista, docente, conferenciante y autor de los éxito de ventas El libro negro del emprendedor, La buena suerte, Innovar para ganar y El vendedor de tiempo, entre otros, expuso ante los más de cincuenta asistentes, mediante Zoom, las claves del proceso de transformación hacia un liderazgo participativo en las empresas. «Cuando hablamos de liderar, hablamos de personas; cuando hablamos de transformar, hablamos de personas. Yo he dedicado muchos años al análisis, y no puramente al plano académico, sino en torno a la transformación e innovación ya que soy gerente de una pyme. Lo que he comprobado a lo largo de mi vida profesional es que la transformación va más de personas que de tecnología, y es en las personas en quienes debemos centrar el cambio», indicó.

En este sentido, Trías de Bes habló sobre cómo conseguir la implicación de los empleados en los procesos empresariales para que formen parte del liderazgo y de la transformación de los negocios. «Existe una cierta reticencia al cambio, un miedo que tiene que ver, no solo con el miedo innato que uno pueda experimentar, sino también con la incertidumbre, como en el caso de esta pandemia y sus consecuencias. Esto, sumado a la percepción que tenemos de la realidad, puede frenar el cambio. Para ello debemos apostar por la información y el conocimiento, romper la barrera de la resistencia al cambio. El liderazgo compartido requiere mucha información compartida y mucha honestidad. Esto reduce miedos y resistencias».

Es más fácil gestionar errores que evitarlos

El autor hizo especial hincapié en la importancia de afrontar los errores y no intentar evitarlos. Como ejemplo puso el caso de la famosa restauración del Ecce Homo, cuyo fracaso supuso una revolución informativa a nivel mundial y es, hoy por hoy, un punto de atracción turística.

«Es más fácil gestionar errores que evitar errores. La transformación de las empresas supone que nos vamos a equivocar. Sí, los errores pueden costar dinero, pero si queremos avanzar, innovar y transformar una empresa o cooperativa, cometeremos errores porque lo contrario es imposible. ¿Qué hacen las compañías más innovadoras del mundo? No evitan el error, pero se preparan para ello. Se trata de gestionar los errores en momentos iniciales. Porque si no, las personas ante el miedo al error no promoverán el cambio, no se unirán a él. Si estamos preparados para cometer errores en estadios iniciales y abordarlos, aprenderemos de ellos y podremos continuar», explicó. Trías de Bes incidió en que «un verdadero líder camina hacia delante, incluso si sus recursos son limitados» y añadió que «hay que transformar las limitaciones para convertirlas en oportunidades».

Asimismo, el divulgador convino que hoy día la transformación de las empresas en negocios con un liderazgo participativo debe hacerse de forma transversal, intercambiando roles, interconectando áreas y haciendo a todo el mundo partícipe de los diferentes puestos para inspirarse unos en otros. «Es necesario hacer intersección de disciplinas. Cuanto más experimentas más capacidad tienes de inspirar a los demás. Si rotamos tareas podemos conocer mejor el todo y, en el caso de las cooperativas asociadas a Ucomur, esto podría traducirse, por ejemplo, en un proceso mediante el que inspirarse unas a otras en el fomento del liderazgo participativo, por ejemplo».

«La innovación es orgánica, cuantas más propuestas haya, más posibilidad habrá de tener una propuesta buena. La transformación requiere sopesar muchas alternativas y si todo el mundo es partícipe, las alternativas se multiplican», añadió Trías de Bes, quien, además, recordó que «hay empresas que logran hacer grandes cosas con ideas muy normales, mediocres, porque una idea grande sin una implicación y una ejecución adecuadas, queda en nada. Pero una idea normal con un equipo detrás que funciona, sale adelante. En este sentido, hacer partícipes a los empleados, clientes y proveedores es esencial para apostar por la innovación».

Durante el turno de preguntas, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, preguntó a Trías de Bes qué se puede hacer si existe resistencia al cambio o falta de intervención en ese liderazgo participativo. La respuesta del autor fue que «hay que dejar que se sume quien quiera y esperar que, por emulación, el resto acabe haciendo lo mismo. Si esto no ocurre no quedará más remedio que pasar de la voluntariedad a la obligación, haciéndoles formar parte de equipos de innovación y de proyectos que puedan entusiasmarles».