La cooperativa de enseñanza asociada a Ucoerm AYS S. Coop ha logrado que se reconozca su labor y dedicación para la transformación de la educación a través de la integración de la tecnología en sus aulas. En esta ocasión, el equipo de Google for Education ha distinguido al Centro de Educación AYS como Google Reference School, convirtiéndose de este modo en el primer centro de Murcia que ostenta este galardón. El reconocimiento se hizo oficial el pasado 26 de mayo, coincidiendo con la visita al centro del autobús de Google y Edelvives que estos días recorre las principales ciudades de España con la campaña Always on the road.

Esta distinción otorga a la cooperativa AYS la oportunidad de participar en un programa que ofrece y potencia las interrelaciones entre comunidades educativas y sus profesionales, facilitando el acceso a experiencias y soluciones. Se trata de un proyecto internacional en el que centros y profesorado de todo el mundo colaboran para la transformación digital de sus colegios.

Para alcanzar esta condición, buena parte del equipo docente del Centro de Educación AYS se ha formado durante los últimos años para la obtención de los certificados Google Educator Level 1 (50%) y Google Educator Level 2 (25%). A esto se une la utilización de las aplicaciones de Google Workspace desde cursos muy avanzados, así como la introducción del Chromebook como herramienta personal de trabajo de los alumnos a partir de quinto curso de Educación Primaria. Además, el claustro ha elaborado y desarrollado cinco iniciativas digitales que han sido integradas en el proyecto del centro.

«Debido a los cambios en las leyes educativas y, por tanto, en los contenidos que nuestros alumnos han de asimilar, creemos firmemente que debemos apostar por las herramientas de las que dotamos a nuestros alumnos para poder enfrentarse a cualquier futuro. La digitalización de nuestro colegio es una apuesta ganadora», indicó el director del Centro de Educación AYS S. Coop, Víctor Zamora, tras recibir el reconocimiento.

Por su parte, Alfonso Noguera, presidente del centro, afirmó que «ha sido un proceso global y profundo de toda la comunidad educativa. Un cambio natural y necesario».

Y ha sido ese cambio natural y necesario y esa apuesta por la digitalización los que han propiciado el galardón que ahora ostenta la cooperativa de enseñanza AYS como Google Reference School.