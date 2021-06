El caos que ha supuesto la actualización de las bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud (SMS) terminará con una gestión privada de las mismas, que ya ha comenzado dejando parte de este trabajo en la empresa de informática Meta Enlace, que trabaja con la Administración sanitaria.

Así lo denuncia el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS) de la Región de Murcia, que alerta del "desastre" que está siendo el sistema de autobaremación y la actualización de las bolsas a sólo unos días de que se hagan los llamamientos para trabajar en el mes de julio.

Los responsables del SPS afirman que "para poner orden en el caos que hay en las bolsas se ha recurrido a la empresa privada de informática que trabaja con el SMS, lo que supone el primer paso para la privatización del servicio". Al tiempo que indican que "la gestión de las bolsas será adjudicada a una empresa externa" mediante un nuevo contrato.

Miles de aspirantes están pendientes de las actualizaciones de las bolsas, aunque la publicación de la bolsa de celador (la más numerosa) hace sólo unas semanas ya alertaba de que la baremación no se ha hecho bien y de que miles de profesionales recurrirán al no haberse puntuado sus méritos ni actualizado sus servicios prestados. El lunes de esta semana se volvió a publicar el listado de la bolsa de celador, pero los errores se repiten y no cumple los requisitos previstos en la orden publicada en el Borm, ya que junto a cada persona deben aparecer tres casillas: autobaremación, servicios prestados y el sumatorio de ambas puntuaciones, y en este caso tampoco se contempla.

Hasta el momento el SMS ha publicado las actualizaciones de las bolsas de celador, enfermería, auxiliar de enfermería y auxiliar administrativo, aunque en todas ellas se repiten los fallos, tal y como denuncia la organización sindical.

Desde el Sindicato de Profesionales de la Sanidad recuerdan que "las bolsas de trabajo del SMS, además de ser garantes de la asistencia sanitaria, son la esperanza para miles de personas que a través de ellas adquieren la experiencia necesaria para tener una sanidad de calidad, y al mismo tiempo son el sustento para miles de familias" con los contratos de verano para cubrir los periodos de vacaciones.

Pero "el SMS ha demostrado su incompetencia" y debido a estos errores "miles de personas van a ver frustrados los ansiados llamamientos del verano", indican desde el SPS. Lo que llevará a que las contrataciones se hagan con la bolsa de 2019 y no con la actualización de la bolsa de 2020, por lo que no se tendrá en cuenta la formación y experiencia acumulada en este tiempo por los aspirantes.