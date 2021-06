El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho este martes que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, "se pliega una vez más ante las directrices sectarias de Pedro Sánchez al negarse a respaldar una declaración institucional para apoyar que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva", informaron fuentes del PP en un comunicado.

"La complicidad de Conesa y los socialistas murcianos con este último atropello a la Región de Murcia evidencia de nuevo su escandalosa sumisión a Sánchez, y que son 'sanchistas' antes que ciudadanos de la Región", ha señalado Segado, quien ha lamentado al respecto que "no han tenido ni el detalle de interesarse por el texto de la declaración, que han rechazado sin tan siquiera leerlo".

Para el portavoz 'popular', "el sectarismo de Sánchez no tiene límites, porque negarle al aeropuerto internacional de la Región de Murcia el nombre de Juan de la Cierva supone, no solo un desconocimiento absoluto de la historia y de sus reconocimientos internacionales, sino que niega sus importantes aportaciones a la ciencia, reconocidas en España y en todo el mundo".

En este sentido, ha apuntado que "el Gobierno de Sánchez se excusa en la interpretación más radical de una ley ideológica, con la que trata de ignorar, tanto los méritos como el prestigio internacional del que fue un pionero y avanzado a su tiempo, que permitió a la aeronáutica dar un salto decisivo con la invención del autogiro".

"No podemos permitir que alguien que trata mejor a los golpistas del independentismo catalán o a los proetarras de Bildu que al inventor del autogiro reescriba a su antojo la memoria de nuestra sociedad y trate de imponer su falso relato de la historia", ha aseverado Segado. Igualmente, ha manifestado que "el mismo Sánchez que pide magnanimidad con los delincuentes condenados por el 'procés', hace juicios políticos con hombres ilustres y de reconocido prestigio de la Región de Murcia".

"Una decisión intolerable, que ha levantado ampollas en la sociedad de la Región de Murcia, porque ha sentido esto como una afrenta, un último capítulo del interminable sectarismo 'sanchista'", ha dicho el parlamentario autonómico. "Exigimos al Gobierno de Sánchez que no imponga su ideología, y que permita que el aeropuerto internacional de la Región de Murcia finalmente se denomine "Juan de la Cierva"", ha pedido Segado.

"Deben retractarse de inmediato del informe sesgado y sectario que deniega de manera totalmente injustificada el nombre de Juan de la Cierva y Codorníu, y reponer así el honor y el buen nombre de este hombre ilustre, de este personaje histórico que es orgullo de la Región de Murcia", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha lamentado que el PSOE "impida, con su voto en contra, leer durante el pleno de mañana una declaración institucional a favor y defensa del nombre de Juan de la Cierva y Codorníu", según informaron fuentes de esta formación en un comunicado.

El diputado liberal reprocha al grupo socialista su interpretación "subjetiva" de la historia "manchando la trayectoria de un inventor insigne". Para Álvarez, el PSOE "no asume que hay una mayoría parlamentaria y muestra una actitud infantil. Un ejemplo de ello es que pretenden modificar en el Congreso el Estatuto de Autonomía sin la unanimidad con la que salió de la Asamblea".

El portavoz liberal ha recordado que fue su grupo parlamentario el que impulsó en julio de 2017 una propuesta para que el aeródromo de Corvera se denominara Aeropuerto Internacional de Murcia-Juan de la Cierva Codorníu. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado una moción reclamando al Ministerio de Transportes a reconsiderar su decisión de vetar la denominación.

PSOE: "Hay una cuestión de ética y moral que para nosotros es una barrera"

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que "el único objetivo del PP con el nombre del aeropuerto de la Región de Murcia es buscar la confrontación, y mientras, no atiende los problemas reales de la ciudadanía".

"No hay otra razón para que propongan esta declaración institucional. No tiene sentido que el PP insista, porque nuestra posición sobre el nombre del aeropuerto la dejamos muy clara en la legislatura pasada y es la que vamos a mantener", ha explicado. Ha remarcado que el PSOE siempre ha defendido que el nombre del aeropuerto tenía que estar consensuado por todos los grupos parlamentarios. "Pero está claro, desde el primer momento, que el PP no quiso consensuarlo con el PSOE. Respetamos a la familia de Juan de la Cierva, todo su trabajo y trayectoria profesional, pero hay una cuestión de ética y moral que para el PSOE es una barrera".

Por otra parte, Martínez Baños ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ya dejó claro que no va a firmar ningún documento con diputados o diputadas tránsfugas. "Lo hemos dicho por activa y por pasiva en la Junta de Portavoces".

"El PP busca, únicamente, seguir confrontando con el Gobierno de España, porque mientras están en esas, no se preocupan de otras cuestiones, como el paro, las pensiones, los salarios, la renta per cápita, el fracaso escolar, o la sanidad pública, entre otras cuestiones, que son las que realmente preocupan a las personas de esta Región", ha concluido.