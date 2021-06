De los 18 puertos deportivos o clubs náuticos de competencia autonómica que existen, seis se encuentran con la concesión administrativa vencida y dos caducarán en los próximos meses. Con las autorizaciones en precario se encuentran el Club Náutico Dos Mares, el de La Isleta, Los Nietos y Los Alcázares, el Puerto Deportivo Islas Menores y el Club de Regatas Mar Menor. Con el fin de la concesión cercano, se encuentran el Puerto Deportivo Mar de Cristal, en octubre de este año, y el Club de Regatas Santiago de la Ribera, que finalizará el próximo mes de agosto.

Algunas de las empresas que explotan estos espacios ya han iniciado los trámites para la ampliación de la concesión, pero ese proceso está resultando dificultoso. Según el protocolo regional, aquellos puertos deportivos que quieran ampliar su concesión podrán hacerlo en un intervalo determinado por las dos quintas partes de su concesión inicial, es decir, si la autorización comprendía en su origen un intervalo de años, podrán ampliarla hasta diez años más. Estos trámites serán posibles siempre y cuando la empresa se comprometa a realizar nuevas inversiones para mejorar las infraestructuras.

Los Nietos

Dos de los ejemplos más llamativos de la dificultad para renovar la concesión los podemos encontrar el del Club Náutico de Los Nietos y en el Puerto Deportivo de Mar de Cristal. El primero lleva más de una década intentando legalizar su situación (en 2010 caducó su concesión), pero el primer escollo que se encontró apareció tras la presentación de un proyecto, redactado por una empresa del actual consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, para renovar sus pantanales. Tras una inspección técnica de la Comunidad se reveló que el calado del puerto había bajado y ya no tenía los 2,5 metros originales, por lo que ordenó al concesionario devolver el calado a su estado original. El proyecto para dragar los fondos, también realizado por la empresa de Díez de Revenga, requirió para su ejecución, además de la autorización autonómica, el visto bueno de la Demarcación de Costas del Estado, que exigió, en aquel momento, un análisis del estado de la arena y los fangos. Entre otras cosas, porque la empresa manifestó su intención de volcar la arena en la playa anexa y porque resultaba evidente el riesgo de que contuviera arrastres de la antigua actividad minera.

Un análisis de la empresa Fitosol en 2011 concluyó que en el muestreo realizado se identificaron valores excesivos de plomo, zinc, y cadmio, «muy por encima de los valores límite aceptables para arena de playa», según un oficio del Ministerio de Medio Ambiente de 2012, por lo que determinó que no procedía el vuelco de la arena en la playa y sí el traslado a un vertedero autorizado. A pesar de la oposición de la empresa Club Náutico Los Nietos, acabó trasladando, según su gerente, parte de los residuos de los fondos al vertedero de La Unión y acometiendo las obras de renovación de la infraestructura portuaria. Según el presidente de este Club Náutico, José María García-Carreño, «nosotros seguimos igual, en precario, y estamos esperando a ver qué sucede porque las autoridades pertinentes no se pronuncian». «No hay ningún problema a resolver más allá de que somos muchos los puertos en esta situación, y creo que somos los penúltimos para que se dirijan a nosotros; me han dicho que en año y pico llegará nuestra concesión».

Mar de Cristal

En el caso de Mar de Cristal, el gerente de este Puerto Deportivo, Enrique Sanmartín, ha emprendido una batalla legal contra la Comunidad, que ha aprobado el estudio de viabilidad previo a la nueva licitación. Sanmartín presentó alegaciones a este estudio por considerar que existen importantes desequilibrios económicos de la concesión actual tras la caída de ingresos por la crisis medioambiental del Mar Menor, las DANA o la pandemia. Hasta el momento, estas reclamaciones han sido ignoradas por la Administración regional. Este asunto se encuentra actualmente en el Supremo.

Fomento anuncia que apostará por la ecoeficacia en las concesiones

La Consejería de Fomento ha explicado que actualmente se están sacando las nuevas licitaciones de aquellos puertos deportivos cuya concesión está vencida «y en ellas se hará una apuesta por la sostenibilidad y la ecoeficacia, en la línea de la transición ecológica y digital que llevamos en el Gobierno regional y que se impulsa desde la UE», indican fuentes autonómicas.

La primera concesión caducada que ya ha salido a licitación fue la del Puerto de Los Alcázares. Desde Fomento indican que el estudio de viabilidad económica (trámite previo a la licitación) ya se habría aprobado para los puertos de Islas Menores, La Isleta y Águilas y que sus licitaciones «se sacaran en los próximos meses de este año 2021». En el caso de Los Nietos y Los Urrutias, la Consejería ha requerido un estudio de dinámica litoral (exigido por la Ley Mar Menor), que actualmente está siendo validado por los técnicos de la Consejería.

El puerto de Santiago de la Ribera está a la espera de la aprobación de la evaluación de impacto ambiental para poder continuar con la tramitación de la ampliación de la concesión.

Aclaran desde la Consejería que dirige José Ramón Díez de Revenga que, mientras se sacan las nuevas concesiones, los puertos están en una situación transitoria en la que «mantienen las mismas condiciones y derechos que cuando la concesión está en vigor».