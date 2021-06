Al timón de una multinacional con 1.300 empleados y enormes plantas fotovoltaicas en todo el mundo, Raúl Morales (Murcia, 1970) tiene especial ilusión en un proyecto ubicado en la Región de Murcia: la producción de hidrógeno verde, a partir de energías renovables, en el Valle de Escombreras. “Será una gran palanca para la innovación y para la transición energética”, resalta este ingeniero industrial por la UPCT, CEO de Soltec, que emplea a 180 ingenieros solamente en España. Más de un tercio de ellos, formados en la Politécnica de Cartagena.

¿Cómo llegó a fundar una empresa de energía solar?

Siempre he sido muy emprendedor y me han interesado la tecnología y los negocios, quizás porque mi padre tenía una tienda de electrodomésticos, y veía que era una lástima que en la Región de Murcia, con todo el Sol que tenemos, no se aprovechara este recurso. Empecé a investigar por mi cuenta y, con otros dos socios, creamos Soltec en 2004, como una startup, para hacer las primeras plantas fotovoltaicas con seguidores solares.

¿Y cómo han logrado crecer tanto en un sector con tantos altibajos?

Hemos pasado por todo. Empezamos muy bien, con años muy buenos, hasta que en 2009 tuvimos que coger la maleta. Nos fuimos a Italia, después a Estados Unidos, regresamos a España, pero nos volvieron a cambiar l a legislación, nos fuimos entonces a Chile, ya con las primeras plantas competitivas sin subvenciones, y de ahí al resto del mundo y de nuevo a España, una vez que se ha recuperado el negocio. Todos estos años hemos tenido a nuestro equipo por el mundo, a pesar de que la industria solar en España fue de las primeras en desarrollarse.

¿Cómo compite la tecnología murciana en el mundo?

Sin complejos. Eso lo aprendí de mi jefe en Industrias Peñalver, un inventor que vendía por todo el mundo y cuyas máquinas eran mejores que las de los americanos. En los dos años que estuve dirigiendo Soltec desde San Francisco también comprobé que nuestros ingenieros no tienen nada que envidiar a los de allí. Nuestro hándicap es el ecosistema.

Soltec emplea en España a unos 65 egresados de la UPCT y oferta habitualmente prácticas formativas. ¿Qué perfil de ingenieros buscan?

Necesitamos de todo, somos multidisciplinares. En una planta fotovoltaica hacen falta ingenieros civiles, para la cimentación, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, de Telecomunicación… Durante estos años, la Politécnica de Cartagena ha sido la cantera de Soltec, como no podía ser de otra forma.