El debate de enmiendas parciales a los presupuestos regionales de 2021 concluyó ayer en la Asamblea en el mismo tono con el que empezó el día anterior: con el rechazo de todas las enmiendas propuestas por la oposición. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto denunciaron el «veto» por parte de los partidos que sustentan el Gobierno regional.

El diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños considera que el presidente Miras «tiene secuestrado» el parlamento y el Gobierno de la Comunidad «está consiguiendo que esta noble institución deje de ser útil para la ciudadanía de la Región».

El PSOE había presentado 121 enmiendas parciales a los presupuestos, aunque una de ellas la terminaron retirando. «Ni una sola han aprobado y muchas venían de mociones que han sido aprobadas en la Asamblea por unanimidad por todos los grupos», expuso Baños alertando de la actitud «sectaria» de los grupos del gobierno regional y recalcando que el 90% del presupuesto «lo aporta el Gobierno de España, cuando en el resto de las comunidades la aportación es del 70%».

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de Podemos Rafael Esteban dijo que el PP ha hecho «un bloque férreo y ha imposibilitado la aportación de la oposición vetando casi todas las enmiendas». Su grupo ha formulado 100 enmiendas, de las cuales se les ha aprobado una al articulado para apoyar los productos agroalimentarios locales.

Por parte del PP, Maruja Pelegrín explicó que no se han aprobado enmiendas de PSOE ni de Podemos porque eran propuestas con «poco argumentos y no cumplen con los requisitos mínimos para ser aceptadas». En ese sentido, ha expuesto que «todas las enmiendas del articulado han sido rechazadas por la falta de rigor jurídico y constitucional, en un 92% de los casos de las de Podemos, y en un 50% de las presentadas por el PSOE». Según ha apuntado, la oposición no ha presentado enmiendas para el Mar Menor o enmiendas «sólidas» en materia de política social, «han presentado enmiendas que lo que hacen es aumentar la burocracia».