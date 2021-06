El presidente del PP de la Región de Murcia y presidente regional, Fernando López Miras, que ha intervenido en la clausura del acto del PP '2 Años de Gobiernos en Libertad', le ha dicho a Pablo Casado en Cartagena, "te daremos la mayoría absoluta en la Región de Murcia en 2023".

López Miras ha hecho estas declaraciones rodeado de alcaldes y representantes del PP de toda España, entre los que estaba el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el propio Casado.

"Tres mil años haciendo España", ha dicho López Miras sobre Cartagena, para destacar que hace dos años "dos mujeres valientes decidieron que un ayuntamiento de una ciudad como Cartagena no podía estar gobernado por el insulto, la violencia y el machismo".

"Decidieron que tenía que estar gobernado por la sensatez, el diálogo y el compromiso, y tenemos que estar orgullosos de ello". El presidente del PP murciano ha precisado que, si bien fueron dos las mujeres valientes, "solo un partido fue el que creyó en ello, el PP".

López Miras ha destacado todo lo que tiene la Región para ser "uno de los referentes del Mediterráneo", y cómo antes de la pandemia, era la tercera comunidad que más crecía, la tercera que más creaba empleo y, junto a Madrid, la comunidad con los impuestos más bajos.

"Podríamos decir que Murcia se ha encargado durante la pandemia de los supermercados y los hogares de España estuvieran llenos", y eso ha sid posible, "gracias a una infraestructura como el Trasvase Tajo-Segura".

Para López Miras, "las expectativas son prometedoras, pero sería más prometedor si no nos pusiera pidras en el camino", en referencia al Gobierno de España, al que ha acusado de "abandonar" a los ciudadanos durante "la mayor pandemia", de subir los impuestos y, "sin diálogo" cercenar una estructura como el Tajo-Segura, "que riega más de 50 millones de árboles".

"No puede ser que Cartagena no tenga prevista la llegada del AVE, ni que tengamos prevista la fecha del enlace de la Región con Almería", ha criticado el líder del PP murciano, que ha tirado de ironía para llamar "desagradecido" a Pedro Sánchez, "cómo puede ser que un señor que a todos lados en helicóptero esté en contra de Juan de la Cierva". Por ello, ha pedido ayuda a Pablo Casado, "para que no se borre la memoria de los españoles que han hecho más grande este país".

La puntilla, para López Miras, fue la Moción de Censura, "fraguada en las cloacas, solo por hacer un intercambio de sillones, eso es en lo que estaba el PSOE en el peor momento de la pandemia". En este punto, ha querido dar las gracias a Teodoro García Egea, secretario general del PP, "sin ti nada hubiera sido posible", por las negociaciones que emprendió para frustrar esa moción.

Y en ese hilo, el dirigente murciano ha querido citar el Barómetro de Primavera realizado por la Universidad de Murcia, en donde la mayoría de los votantes del PSOE y Cs se han mostrado en contra de la Moción de Censura, y en donde la mayoría de los murcianos están a favor de la reunificación del centro derecha, "todo lo demás no es seguridad", ha aseverado López Miras.

Finalmente, en relación a los sondeos y barómetros que hablan de que el PP murciano está a un diputado de la mayoría absoluta, López Miras le ha dicho a Pablo Casado, "te daremos en 2023 la mayoría absoluta en la Región de Murcia".