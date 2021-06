En octubre de 2018 el cableado de una despensa del colegio Santa María de Gracia de Murcia comenzó a arder provocando un buen susto entre los padres y trabajadores del centro. Tres años después la instalación eléctrica del centro no ha sido renovado, nada ha cambiado, e incluso desde la Asociación de Padres y Madres del centro señalan que todo va peor. Decenas de padres protestaron ayer frente a las puertas del colegio por los 32 meses transcurridos sin que las administraciones competentes hayan hecho algo por cambiar el sistema eléctrico del colegio. Lo han hecho acompañados del sindicato UGT, que remarca «la instalación eléctrica precaria e insegura impide usar medios informáticos, climatización y otros dispositivos imprescindibles para la actividad diaria del centro».

Esta situación no se vive solo en este centro. Desde la FAPA Juan González señalan que las instalaciones eléctricas de algunos centros, por ejemplo del municipio de Murcia, llevan sin renovarse desde hace décadas y eso impide usar aparatos como aires acondicionados u otros dispositivos que permitan refrescar a los alumnos ahora que llegan las fuertes temperaturas del verano.

Rosa Palomares, integrante de la AMPA del colegio Los Álamos del barrio del Carmen, remarca que la instalación energética del centro es tan deficiente y antigua que no permite instalar aparatos de aire acondicionado. La pelea entre administraciones por ver quién tiene competencias para renovar las instalaciones lleva a los centros a sufrir una serie de carencias que les lastra durante años. Una parte importante de los centros no tiene contratada la suficiente potencia energética para mantener conectados tanto los aparatos de aire de las clases y los electrodomésticos de la cocina, por ejemplo. El colegio de La Arboleda es un caso de estos, donde los alumnos llevan esperando desde hace más de un año a que el Ayuntamiento de Murcia aumente dicha potencia ya que no puede estar encendidos los aparatos de las clases y a su vez los de la cocina. La sobrecarga de la red eléctrica obliga a los centros a decidir quién tiene aire acondicionado y quién no, por lo que denuncian que la actividad educativas se acaba encontrando con continuos baches por la falta de implicación de las instituciones.

Subidas de tensión

Palomares señala que muchas AMPA se han encontrado con el problema de que el Ayuntamiento señala a la Consejería de Educación como responsable de la renovación de la instalación eléctrico u obras en las clases para mejorar las condiciones de los pequeños, ya que a nivel municipal solo se podrían hacer cargo del mantenimiento de las instalaciones. A su vez, muchas asociaciones acaban comprando por su cuenta aparatos para enfriar las clases en verano cansadas de esperar a la intervención de la Consejería o Ayuntamiento.

Tampoco hubo suficiente potencia en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente cuando una subida de potencia hace años inutilizó los ordenadores del aula Plumier del centro. «Entonces no había suficiente potencia», señala Marta Latorre, presidenta del AMPA, quien reclama más atención en la mejora de las instalaciones educativas más antiguas de Murcia.

El sindicato UGT ha anunciado que llevará a cabo cada viernes concentraciones en distintos centros educativos para «seguir denunciado la dejadez de la Consejería de Educación, sin el menor de los sonrojos, ante graves deficiencias que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad educativa».

Murcia aprueba obras para mejorar las instalaciones en 17 colegios

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer la licitación de las obras en 17 centros educativos del municipio este verano con un presupuesto de 854.000 euros, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los colegios en los que se va a actuar son: CEIP Arteaga (Sucina); CPEE Pérez Urruti (Churra); CEIP José María Párraga (El Palmar); CEIP Pedro Martínez Chacas (Barqueros); CEIBas Salzillo (Espinardo); CEIP San Juan Bautista (Alquerías); CEIP Vicente Medina (Sangonera La Seca); CPEE Las Boqueras (Santiago y Zaraiche); CEIP Escultor González Moreno (Aljucer); CEIP El Molinico (La Alberca); CEI La Naranja (Beniaján); CEI Nuestra Señora del Carmen (Gea y Truyols); CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca); CEIP San Pío X; CEIP Nuestra Señora de las Mercedes (Puebla de Soto); CEIP Santo Ángel; CEIP Antonio Díaz (Los Garres).