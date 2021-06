El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado que no está "sobre la mesa" la posibilidad de adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para la población de 60 a 69 años porque "solo se ha dado un caso de la variante india que no ha tenido ningún tipo de contacto en la Región de Murcia y que ya no está en la Comunidad, por lo que no hay transmisión comunitaria".

López Miras ha contestado de esta forma al ser preguntado por el hecho de que en la Comunidad de Madrid ya se habla de transmisión comunitaria de la variante india y se baraja adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para la población de 60 a 69 años.

López Miras ha señalado que en la Región de Murcia, de momento, no se platea esta estrategia. No obstante, ha reconocido que si se diera esa transmisión comunitaria o se detectasen casos de la variante india, sí se adelantaría el proceso de vacunación. "Pero, en principio, no está sobre la mesa porque no hay ningún caso de la variante india en la Región ni transmisión sobre esta variante", ha zanjado.

Flexibilización de medidas

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por si se plantea flexibilizar medidas de cara al próximo lunes como el consumo en barra o el horario de ocio nocturno, López Miras ha ensalzado que Murcia es una de las comunidades "más seguras de España a día de hoy gracias a que, desde el primer momento, hemos seguido las recomendaciones de los expertos en Epidemiología y Salud Pública".

"Como la fórmula ha funcionado y nos ha traído hasta aquí con los mejores resultados de España, la tenemos que seguir utilizando", según López Miras, quien recuerda que las restricciones hasta el 18 de junio están avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

"Nos reuniremos el próximo lunes, vamos a ver cuál es la situación y, en función de la situación epidemiológica, tomaremos decisiones", ha corroborado.

Al ser preguntado por el Certificado Covid, López Miras cree que es más prudente esperar al lunes para que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, dé más detalles al respecto.