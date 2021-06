Tienen claro desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que «la generalización de las actuaciones judiciales telemáticas, de teletrabajo, de sistemas de cita previa electrónica, reconocimiento facial, acceso telemático por profesionales y usuarios a los expedientes judiciales o nuevas herramientas informáticas e inteligencia artificial aplicadas a los procesos de diagnóstico y toma de decisiones son realidades ya desplegadas o que se van a implantar en los próximos meses en la Administración de Justicia regional»

El presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, presentó este jueves en rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia la Memoria 2020 («porque la Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse»), un ejercicio marcado por la covid, pandemia que se ha cobrado la vida de más de 1.600 personas solo en la Región de Murcia y que ha hecho mella en todos los ámbitos, también en el judicial, donde se paralizaron las actuaciones no urgentes.

«He echado de menos durante este tipo el reconocimiento público y agradecimiento a la función pública: todos los servicios públicos han funcionado gracias al trabajo de miles de funcionarios», destacó Pasqual del Riquelme, al inicio de su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación, donde dijo que la Región, con con una cifra que superó los 120.000 asuntos en trámite durante los cuatro trimestres de 2020 (más de 1.000 asuntos en trámite por cada órgano, a 31 de diciembre de 2020; 275 más que la media nacional, que es de 776) ocupa los peores puestos en pendencia media acumulada de toda España.

Volviendo a las bondades de los avances tecnológicos en materia de impartir Justicia, desde su punto de vista, el coronavirus ha sido «una enorme oportunidad» porque «retos y tareas que teníamos pendientes se han disparado» este año. Entre ellos la inclusión de la tecnología como elemento que facilita el trabajo para dar lugar a una Justicia más ágil.

En estos momentos, en la comunidad murciana hay un 58% de trabajadores de Justicia haciendo teletrabajo, detalló el presidente del TSJ. Se han hecho ya más de 7.000 actuaciones judiciales telemáticas e implementado la cita previa electrónica, recordó Del Riquelme.

Fin a las suplantaciones

En cuanto a la puesta en marcha del citado reconocimiento facial, fuentes del TSJ apuntaron que será un sistema que se empleará para con los investigados que están obligados, por resolución judicial, a comparecer periódicamente en los juzgados, porque así se ha determinado mientras se encuentran imputados pero en libertad con cargos en un asunto. Cuando se implanta en los juzgados murcianos esta tecnología, estas personas no podrán hacerse pasar por nadie cuando tengan que ir a firmar. Se prevé que se eviten, por tanto, suplantaciones de identidad e hipotéticas fugas, comentan las mismas fuentes, que añaden que está todo preparado para que este avance tecnológico comience a funcionar, previsiblemente primero en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

No serían los murcianos los pioneros en contar con esta tecnología: desde marzo de este año, los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria ya cuentan con un sistema remoto de comparecencias que se sustituye la personación física por una identificación biométrica –a través del reconocimiento facial– remota y segura a través de un teléfono móvil, que estará asociado a la persona en cuestión.

El sistema verifica la identidad con cualquier documento válido, generando su credencial biométrica a través del reconocimiento facial que después se emplea para verificar su identidad a distancia, acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el lugar que dice estar.

Hoy, turno de la Fiscalía

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, hará entrega hoy de la Memoria 2020 de su departamento al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban.

Asimismo, el próximo lunes el fiscal tiene previsto desplazarse a Cartagena para hacer entrega de la misma documentación, a primera hora de la mañana, al presidente del Parlamento autonómico, Alberto Castillo. Será el mismo lunes cuando Díaz Manzanera comparezca en rueda de prensa para dar cuenta de los detalles que recoge la Memoria, informaron fuentes de la Fiscalía Superior.

Más de 35.900 sentencias en un año y una bajada del 76% en los concursos de empresas

En cuanto a los datos propiamente dichos de la Memoria Judicial dada a conocer ayer, en 2020 entraron en la Región un 9,6% menos de asuntos (182.575 en total) que en 2019. A nivel nacional, fue un 12% menos. Destacó Del Riquelme que «en Penal entraron 13,4% menos asuntos que en 2019». En concreto, ingresados en Penal hubo 91.958 asuntos (resueltos 87.911), en Civil 72.874 (resueltos 66.943), en Contencioso 6.101 (de ellos, resueltos 5.666) y en Social 11.642 (resueltos 9.345).En 2020 se dictaron 35.906 sentencias (294 de media por juez) y 90.027 (738 por juez), un ritmo prácticamente inviable de seguir, en opinión del presidente del TSJ., que volvió a incidir en que hacen falta más manos para dar una Justicia ágil y de calidad. Valoró que los profesionales están llevando a cabo «un esfuerzo muy importante» para resolver los casos, pues «entraron 25.619 nuevos para ejecución» y se dio salida a 41.575 asuntos ejecutados. La pendencia, de 94.596.

Más datos: las ejecuciones hipotecarias subieron un 26%, por las dificultades en afrontar los pagos. Los concursos de empresas bajaron en un 76% en todo el año, y a la vez hubo un incremento de los despidos en un 5,2%, «la punta del iceberg de lo que nos tenemos que ocurrirá» cuando acaben los ERTE. De ahí que insista en importancia de llevar a cabo una «desescalada gradual» en los ERTE y las moratorias para aliviar el tsunami judicial que, desde su punto de vista, se avecina. Del Riquelme también detalló que bajaron las órdenes de protección a mujeres maltratadas y habló de mediación, donde se han establecido 40 acuerdos de las 475 derivaciones y 334 sesiones informativas.

Sobre violencia machista

Preguntado por si se ha notado una subida en violencia de género tras el confinamiento, el presidente del TSJ comentó que las denuncias recibidas descendieron un 5% en la Región, un descenso menor que a nivel nacional, del 10%. «Sí que llama la atención que, aunque somos la cuarta comunidad con más mujeres víctimas de violencia, solo el 5,3% de las mujeres víctimas se acogen a su derecho a no declarar: la mujer parece menos reacia a colaborar con la respuesta judicial» que en el ámbito nacional, donde el porcentaje es el doble. En 2020 dos mujeres perdieron la vida a manos de sus esposos en la Región de Murcia: Rosalía, en Cartagena, y Saloua, en Águilas. La primera, a martillazos; la segunda, de un disparo.

Faltan 15 jueces y se espera un aluvión de asuntos tras los ERTE

Reiteró Del Riquelme en su convocatoria para presentar la Memoria 2020 que faltan jueces y medios en la comunidad murciana: la ratio es de 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes (la nacional es 11,9). La plantilla en la Región es de 160 jueces. Calcula el presidente que «nos faltan matemáticamente quince jueces». Y faltan también juzgados, remarcó. Faltan en Murcia, Lorca, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. El resultado, «una lentitud en la Justicia genera problemas en otros ámbitos, también en el económico», manifestó el presidente del TSJ de Murcia. Apostilló que hay dificultades en la ciudad portuaria, ya que aún no se sabe dónde irá emplazada su Ciudad de la Justicia, y detalló que los consistorios de Molina y de Lorca sí han cedido locales y terrenos para levantar sus nuevos órganos judiciales. Insistió en la «falta endémica de medios» en la Justicia murciana, algo que tanto él como el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, denuncian de forma sistemática año tras año.

Todo esto da lugar a que se tarde mucho en resolver los asuntos: algunos se alargan en el tiempo años y las sentencias salen con él atenuante de dilaciones indebidas, lo cual hace que se rebaje la penal a los condenados, muchas veces por delitos tan graves como pueden ser una violación y hasta un homicidio. Como ya adelantó, se están reforzando las jurisdicciones social, contenciosa y mercantil en previsión de que entre un aluvión de asuntos relacionados con la crisis económica que ha acarreado el coronavirus. «Mes a mes chequeamos y eso no permite diagnosticar continuamente las tendencias: qué asuntos suben y cuáles bajan», desgranó luego, en el turno de preguntas. En 2021 la entrada «se está comportando como una montaña rusa» y «todavía no hay una tendencia clara». «Si tomamos una visión más panorámica, en el ámbito Civil, Social y Contencioso esa entrada de asuntos va a estar asociada al momento en que dejen de estar en funcionamiento esas medidas de contención», auguró. A su juicio, ha de hacerse «una desescalada por sectores». «De lo que no tenemos duda es de que la avalancha vendrá», sentenció el magistrado.