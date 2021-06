La negativa del Gobierno de España a que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre del inventor del autogiro, Juan de la Cierva, ha movilizado al Ejecutivo de López Miras, que ayer anunció que llevará a los tribunales la decisión a través de un recurso judicial administrativo tras mostrar su «desacuerdo e indignación».

«Estamos ante otro capítulo más del sectarismo con el que Pedro Sánchez trata a a la Región de Murcia», afirmaba el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ortuño acusa al Gobierno central de estar «obsesionado con pervertir la memoria histórica» y lamenta el «silencio» de los socialistas de la Región, que tacha de ser «más sanchistas que murcianos».

Desde el Palacio de San Esteban consideran que el Ejecutivo central basa su rechazo al cambio de nombre en un «informe ideológico, sesgado y sin pruebas documentales» escrito por el catedrático Ángel Viñas. Por eso, anunciaron que encargarán un nuevo dosier «independiente» a otro historiador —aún por determinar— que avale los méritos de Juan de la Cierva y rebata el documento en el que se apoya la Dirección General de Aviación Civil, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para rechazar el cambio de nombre del aeródromo murciano. El Ejecutivo autonómico denuncia lo que considera una decisión «unilateral y parcial» de José Luis Ábalos, que se pliega al dictamen de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Precisamente ayer se publicaba en LA OPINIÓN una entrevista al profesor de Historia de los Movimientos Sociales y Políticos en la URJC Roberto Villa, que critica con dureza el trabajo de Villa, al que tacha de no haber demostrado «en ningún caso que Juan de la Cierva participara en la sublevación ni tampoco que conspirase». Asegura que, si hubiera sido a él a quien hubiesen encargado el expediente, su dictamen habría sido favorable.

El consejero de Presidencia criticó que desde la Moncloa «se hable de concordia cuando miran a Cataluña», pretendiendo indultar a «golpistas condenados por unanimidad por el Tribunal Supremo», y que luego «recuperen juicios políticos para uno de los españoles más ilustres de nuestra historia, sin mayor motivo que el revanchismo y el desprecio por su figura y sus orígenes». Por esta razón, manifestó que la Ley de Memoria Histórica «no puede ser una herramienta para reescribir la historia al antojo de los socialistas».

Como ya dijo el presidente de la Comunidad en el acto institucional celebrado el 9 de junio por el Día de la Región de Murcia, Ortuño insistió en que el Gobierno regional va a «luchar con todos los recursos» a su alcance para que se respete la memoria de los murcianos y su voluntad, refiriéndose a que fue la Asamblea Regional de la que aprobó denominar al aeropuerto de la Región ‘Juan de la Cierva’ (una decisión después avalada por el Congreso de los Diputados).

Reunión con la familia

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, mantiene esta mañana un encuentro con los representantes de la familia de Juan de la Cierva para informarles de las acciones que llevará a cabo la Comunidad para recurrir la decisión del Gobierno central que impide denominar con el nombre del ingeniero al aeródromo.

ENCUESTA | ¿Qué te parece el veto del Gobierno a que el aeropuerto lleve el nombre de Juan de la Cierva? Estoy en contra porque la decisión se basa en un informe ideológico 2160

Me parece bien por respeto a la memoria democrática 2088 Votar

El Premio Nacional de Investigación también elimina el nombre del inventor

Los Premios Nacionales de Investigación dejarán de denominarse con nombres de científicos e investigadores ilustres como Ramón y Cajal, Menéndez Pidal o Juan de la Cierva. Se trata de los galardones que cada año premian a investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia.

Así consta en una orden del Ministerio de Ciencia publicada el pasado mes de marzo en la que se realiza una reestructuración de los premios que, según señalan fuentes del departamento, no tiene ninguna relación con la decisión del Ministerio de Transportes de no permitir que el aeropuerto de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Estas mismas fuentes recuerdan que las categorías de otros premios españoles e internacionales de reconocido prestigio, como los Princesa de Asturias o los Nobel, se designan por el área que premian y no con nombres propios.

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982, suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica y cuentan con una cuantía de 300.000 euros.

La FAMH-RM felicita a la Secretaría de Memoria Democrática

La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región (FAMH-RM) ha enviado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un escrito de reconocimiento y felicitación por su gestión sobre el Ministerio de Transportes, cuya consecuencia ha sido no autorizar que el aeropuerto de Corvera se denominase ‘Juan de la Cierva’.

La FAMH-RM valora los informes aportados por el historiador e investigador Ángel Viñas, basados en documentos «comprometedores» para el ingeniero murciano encontrados en los archivos del Foreing Office y del Estado italiano. EFE