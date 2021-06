La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que los partidos que forman el Gobierno regional "han vuelto a demostrar en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto su nula voluntad para la recuperación económica y social de la Región de Murcia".

Ha explicado que PP, Ciudadanos y Vox "no han aprobado ni una sola enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, lo que demuestra también la falta de respeto y el desprecio del Gobierno regional a este parlamento, en el que está representada la ciudadanía de la Región de Murcia".

"El PP se ha comprado unos tránsfugas para seguir gobernando esta Región como si fuera su cortijo, como lleva haciendo los últimos 26 años. Hoy se pone de manifiesto que el Gobierno regional no tiene ningún interés en reforzar la sanidad y la educación públicas", ha denunciado.

La diputada socialista reprueba que "hayan rechazado enmiendas tan importantes como la universalización de la educación de 0 a 3 años, la apertura del Rosell al cien por cien o el refuerzo de los consultorios y el personal en atención primaria, entre otras propuestas".

A su juicio, "la prepotencia del PP tampoco ha permitido que se incorporaran propuestas del PSOE y del Grupo Mixto que son muy importantes para atender las necesidades de la ciudadanía de la Región y que el futuro empiece a partir de estos presupuestos".

Los reproches del Partido Popular: "No ha hecho los deberes"

El Grupo Parlamentario Popular ha afirmado que está impulsando unos Presupuestos "históricos" para la Región de Murcia, "absolutamente necesarios para salir de la crisis, frente a la falta de ideas del PSOE, que, al presentar unas enmiendas irreales, poco útiles y carentes de rigor, ha demostrado que no ha hecho los deberes".

Son palabras de la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Guardiola, tras la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, que ha abordado en una primera reunión las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a las cuentas autonómicas, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Unos Presupuestos que son la respuesta extraordinaria a una circunstancia extraordinaria", ha afirmado Guardiola, que ha recordado que "con más de 600 millones de inversión adicional, dedica 15 millones de euros al día a los ciudadanos de la Región, 6 millones al día a sanidad, 4 millones al día en educación y 1,5 millones al día a política social".

"Unas cuentas que consolidan el oasis de libertad en la Región frente al infierno fiscal de Sánchez", ha incidido la parlamentaria autonómica, que al respecto ha señalado que "apostamos por seguir creando un espacio de libertad económica y baja presión fiscal, estimulando al tejido económico y empresarial y apoyando a pymes, comercio, hostelería y autónomos, así como a familias y a los colectivos más vulnerables".

"Veníamos a buscar puntos en común, con voluntad de diálogo y consenso", ha dicho Guardiola, pero, según ha apuntado, "no podemos admitir enmiendas que no son útiles ni prioritarias, que no están motivadas ni justificadas, que pretenden que el Gobierno regional asuma pagos o costes que no son de su competencia, que conllevan imposiciones ideológicas o que suponen gastos superfluos". "Tampoco", ha añadido, "que, de manera sectaria y partidista, pretendan discriminar a ayuntamientos gobernados por el PP, o que minoren partidas muy necesarias en beneficio de otras".

Guardiola ha concluido resaltando "el esfuerzo del Gobierno de Fernando López Miras en sacar adelante estos Presupuestos", a pesar, ha apuntado, de "la infrafinanciación a la que nos somete Pedro Sánchez".

Las enmiendas tumbadas

La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno murciano, formada por los diputados del PP y los tránsfugas de Cs y Vox, han tumbado todas las enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2021 presentadas por el PSOE y Podemos debatidas este jueves en la Asamblea Regional.

Las únicas dos aprobadas han sido una de esos expulsados de Vox para incluir una partida para la rehabilitación del casino de Cartagena y otra de quienes han sido echados de Cs para fomentar la creación de empresas promovidas por las universidades.

El portavoz de los tránsfugas de Vox, Juan José Liarte, ha afirmado que el estado actual del casino, obra de Víctor Beltrí, "es deplorable" y "ha recibido limitadísimas partidas públicas" que solo han permitido "hacer parcheos".

Ha defendido la necesidad de la enmienda "no por el valor patrimonial del edificio, que es indudable, sino porque es una de las instituciones que mayor y mejor labor de dinamización social hacen en Cartagena".

La enmienda de los tránsfugas de Cs pretende destinar, según su portavoz, Francisco Álvarez, "55.200 euros para el fomento de industrias disruptivas a través de las universidades dentro del programa +Spin Off amparado por la Consejería de Empresa e Industria".

La oposición ha criticado que esa mayoría parlamentaria haya rechazado todas sus enmiendas.

"El Gobierno demuestra su nula voluntad de acuerdo para la recuperación económica y social de la región", ha afirmado la diputada socialista Carmina Fernández, que ha añadido que la situación "demuestra también la falta de respeto y el desprecio del Ejecutivo al Parlamento".

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Podemos Rafael Esteban, que ha dicho que "la autocrítica del PP y sus grupos coadyuvantes o coadyuvados es nula, cero. Para ellos, todo está hecho o se está haciendo en esta región".

"¿Es que no hay ninguna enmienda que de verdad le valga la pena a ustedes? ¿Ese es el brazo tendido que tiene el PP?", se ha preguntado.

"Veníamos a buscar puntos en común, con voluntad de diálogo y consenso", ha afirmado la diputada del PP Miriam Guardiola, que ha indicado que no pueden "admitir enmiendas que no son útiles ni prioritarias, que no están motivadas ni justificadas, que pretenden que el Gobierno asuma pagos o costes que no son de su competencia, que conllevan imposiciones ideológicas o que suponen gastos superfluos".

Álvarez ha reprochado a los diputados de Cs y excompañeros de partido Ana Martínez Vidal y Juan José Molina que no hayan presentado enmiendas "a pesar de que las habían anunciado a bombo y platillo en la prensa".

También ha acusado a Vidal de "bloquear las cuentas para acaparar fondos para la que fue su consejería en detrimento, por ejemplo, de servicios sociales y luego dilatar la tramitación mientras ya negociaba a espaldas del Gobierno del que formaba parte la moción de censura" con el PSOE, que fracasó.