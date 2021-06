Los Premios Nacionales de Investigación dejarán de denominarse con nombres de científicos e investigadores ilustres como Ramón y Cajal, Menéndez Pidal o Juan de la Cierva. Se trata de los galardones que cada año premian a investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia,

Así consta en una orden del Ministerio de Ciencia publicada el pasado mes de marzo en la que se realiza una reestructuración de los premios que, según han señalado a Europa Press fuentes del departamento, no tiene ninguna relación con la decisión del Ministerio de Transportes de no permitir que el aeropuerto de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Estas mismas fuentes recuerdan que las categorías de otros premios españoles e internacionales de reconocido prestigio, como los Princesa de Asturias o los Nobel, se designan por el área que premian y no con nombres propios.

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982, suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica y cuentan con una cuantía de 300.000 euros.

El pasado 17 de mayo se procedió a entregar la última convocatoria de estos premios, correspondientes a 2020, todavía con su antigua denominación, pero en la convocatoria de 2021, que se entregará en 2022, recibirán su nueva denominación por áreas.

Concretamente, se modificará la denominación del Premio Nacional (PN) "Santiago Ramón y Cajal", en el área de Biología; el PN "Ramón Menéndez Pidal" en el área de Humanidades; el PN "Leonardo Torres Quevedo" en el área de Ingenierías; el PN "Gregorio Marañón", en el área de Medicina; en el PN "Enrique Moles", en el área de Ciencia y Tecnología Químicas; el PN "Alejandro Malaspina", en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales; el PN "Julio Rey Pastor", en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; el PN Juan de la Cierva", en el área de Transferencia de Tecnología; el PN "Blas Cabrera", en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra; y el PN "Pascual Madoz", en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales.

A partir de ahora, los Premios Nacionales quedarán denominados por sus áreas: Premio Nacional de Investigación en el área de la Biología y de la Medicina; en el área de las Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas; en el área de los Recursos Naturales, y de las Ciencias de los Materiales y de la Tierra; en el área de las Ingenierías y de la Transferencia de Tecnología; en el área de las Humanidades y de las Ciencias Sociales; y en el área de la Tecnología de la Información, de las Comunicaciones y de la Inteligencia Artificial.

Cada modalidad de premio contará a su vez con dos categorías: reconocimiento a la excelencia de la carrera investigadora y reconocimiento a la excelencia en las primeras etapas de la carrera investigadora, cuyo objetivo es reconocer el mérito de investigadores españoles menores de 40 años.