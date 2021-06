Política y recuerdo se dan la mano en el acto por el Día de la Región

La pandemia de la covid, los indultos a los políticos catalanes, la fracasada moción de censura, la necesidad irrenunciable del trasvase Tajo-Segura, la recuperación del Mar Menor y la reivindicación a que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre del inventor del autogiro, Juan de la Cierva –en contra del criterio del Ministerio de Transportes–, son los temas que centraron el discurso del presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, con motivo del acto institucional del Día de la Región, celebrado en el Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro.

Miras se refirió a De la Cierva como un «genio murciano del que nos sentimos orgullosos; todos o casi todos. Y, como es de justicia, seguiremos luchando para que el aeropuerto lleve el nombre de uno de los murcianos más universales de todos los tiempos», aseguró. El líder autonómico, que fue interrumpido en ese momento por los aplausos del público, consideró que «su nombre pone a la Región en el mundo cada vez que vemos un helicóptero en cualquier lugar del planeta». «Pese a quién le pese, su nombre, seguirá ocupando un lugar principal en las páginas de los libros de todo el mundo», añadió.

En clave política, se Miras se refirió a los indultos, que calificó como «un grave e injustificable error», y a la fracasada moción de censura, cuyos efectos se han visto reflejados en el reciente barómetro del Cemop: «Hubo este año quién erró en entender las prioridades, quien creyó que sus intereses estaban por encima de los de todos los murcianos. Y se equivocaron», porque, advirtió, «nadie puede retorcer la voluntad de los murcianos».

Del trasvase Tajo-Segura, el presidente regional volvió a dejar claro que «es irrenunciable, y una garantía de supervivencia y de lucha contra el cambio climático, siendo la mejor manera de lograr los objetivos de sostenibilidad». «Defender una administración solidaria y sensata del agua, como un recurso común de los españoles –añadió– no debe interpretarse desde la confrontación, sino desde la unidad». Y sobre el Mar Menor dijo que su recuperación es «un objetivo de todos, pero no es algo abstracto: es una obligación en la que no se puede mirar para otro lado tratando de buscar un coste político o electoral». En este sentido, Miras también aprovechó para reiterar la «plena» disposición de la Comunidad «a alcanzar todos los acuerdos necesarios con el Estado para avanzar en la recuperación» de la laguna.

El presidente del Ejecutivo murcianos, que también habló de la Educación –«que huye del adoctrinamiento y apuesta por la libertad»– y de la sanidad en la Región –«que es una de las más seguras de España», confió en recuperar «pronto» la normalidad, y aseguró que «el único enemigo de Murcia es el virus, al que ya estamos venciendo y que pronto quedará atrás».

Los galardonados

Miras no quiso concluir su intervención sin antes rendir un homenaje a los premiados de este 9 de junio. En concreto, la Medalla de Oro de la Región fue concedida a la Asociación para Personas con Síndrome de Down-Assido, a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, al expresidente del Consejo de la Transparencia José Molina y al pintor José María Falgas, estos dos últimos a título póstumo. Y el Diploma de Servicios Distinguidos a la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) y al comandante Francisco Marín, piloto acrobático e instructor de vuelo en la Academia General del Aire de San Javier que falleció en agosto de 2019 en un accidente en La Manga.

Otras felicitaciones

También intervino en el acto el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, que hizo balance de la actividad parlamentaria en estos meses de pandemia y de la «recuperación económica y social». Además, aprovechó su discurso para mostrar su rechazo a los que impulsaron la moción de censura: «Nos corresponde ahora a nosotros no dar la espalda al sentir general y ser contrarios a quemar en la hoguera de las vanidades la estabilidad que los ciudadanos reclaman».

Por otro lado, el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, quiso felicitar a los murcianos en su cuenta de Twitter, donde hizo referencia a «las playas, parajes naturales, patrimonio histórico y cultural y, sobre todo, su gente», que la convierten en «una región única y llena de encanto que mira al futuro con optimismo y fuerza». Mientras que el secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, destacó la reforma del Estatuto de Autonomía como marco de convivencia y progreso: «No es la caricatura que ha transcendido por el espectáculo continuo del Gobierno de Miras».