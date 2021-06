Los locales de ocio nocturno de la Región de Murcia no están de acuerdo con las medidas impuestas para su apertura y una semana después de que el Gobierno regional les haya permitido recuperar su actividad han sido conscientes de lo que suponen las limitaciones que aún rigen en la Comunidad Autónoma.

La hora de cierre, las restricciones para usar la pista de baile y las barras para consumir y la limitación en el número de personas que se pueden sentar en una misma mesa suponen un «cierre encubierto», ya que esto les impide que levantar la persiana de sus locales les sea rentable.

Así lo considera el presidente de la Asociación de Discotecas de la patronal Hostemur, Pedro Alarcón, quien mira con asombro el rifirrafe entre el Ministerio y las autonomías, quienes no consiguen ponerse de acuerdo sobre las limitaciones que se impondrán al sector.

Una semana después de que el Consejo Interterritorial aprobara (con el voto en contra de seis comunidades, entre ellas Murcia) que las discotecas pudieran abrir hasta las 2.00 de la madrugada, con la posibilidad de ampliar horario hasta las 3.00 en las zonas con menos incidencia, limitando la actividad hostelera hasta las 1.00 con mesas de un máximo de diez personas, el Ministerio da marcha atrás debido al ruido generado por los gobiernos autonómicos que estaban en contra y tras la sentencia de la Audiencia Nacional que daba la razón a Madrid.

El departamento que dirige Carolina Darias se retracta y ahora ofrece un nuevo acuerdo a las autonomías en el que plantea eliminar las restricciones a la hostelería a cambio de ejercer un mayor control sobre el ocio nocturno y las discotecas, con un horario máximo de apertura que llegue hasta las 3.00 de la madrugada.

El nuevo borrador, enviado en la noche del lunes a los consejeros de Sanidad y que se debatirá hoy en el Consejo Interterritorial, suprime la limitación de apertura hasta la 1.00 y de dejar de servir a las 00.00 horas para el sector hostelero, a la vez que se plantea la opción de que el ocio nocturno pueda abrir también hasta las 3.00 en los territorios que se encuentren en nivel de alerta 2, y no sólo los de nivel 1, como contemplaba el anterior planteamiento.

El presidente del sector del ocio nocturno en la Región explica que después de 15 meses sin poder trabajar se encuentran en una situación de sentimientos enfrentados. «Por un lado nos alegramos de poder abrir, pero nos imponen el cierre a la 1.00 de la madrugada, lo que para nosotros es como un cierre encubierto».

Pedro Alarcón afirma que quien ha tomado esta decisión «demuestra que no conoce cómo funciona nuestro sector, ya que nosotros no trabajamos igual que en la hostelería y para que nos sea rentable abrir la persiana necesitamos poder funcionar al menos durante cuatro horas. Por lo que abrir hasta la 1.00 es como no abrir».

El máximo responsable de la Asociación de Discotecas de Hostemur ve con buenos ojos la propuesta del Ministerio de ampliar el horario hasta las 3.00 de la madrugada y dice no entender cómo se ponen trabas desde la Región de Murcia «cuando la cifra de contagios va descendiendo semana tras semana». No obstante, reclama que para poder funcionar necesitarían recuperar el servicio de barra y la pista de baile, ya que «el servicio de camareros en mesa supone una consumición más lenta y un mayor coste para el empresario, que necesita más personal».

Comuniones y bodas fuera

Desde el sector de la hostelería reclaman a los dirigentes una normativa común para toda España, ya que las diferencias entre comunidades también les están pasando factura. «Estamos esperando la reunión de mañana (por hoy) con el objetivo de que se aprueben medidas nacionales y evitar así la fuga de celebraciones a otras provincias limítrofes», indica el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Hostemur, José María Rubiales.

En este caso, bares y restaurantes de la Región están viendo que en plena época de celebraciones, tanto de bodas como de comuniones, muchos eventos se van a zonas de Alicante o Almería, «ya que en estos territorios hay más flexibilidad y además de tener un mayor horario de apertura de los locales, se permite que haya más comensales en la misma mesa sentados». Rubiales recuerda que «el sector lleva dos años muy malos y no entendemos que si han mejorado los datos no se levante algo más la mano».

Vuelven las consumiciones a los conciertos y espectáculos

Los asistentes a conciertos y espectáculos vuelven a poder tomar una cerveza, un refresco o una copa mientras que disfrutan de su músico o grupo favorito en la Región. El cambio de la normativa de la Consejería de Salud que permite la consumición en estas situaciones, aunque limitada a la mesa y servida por un camarero, entró en vigor en la tarde de ayer tras ser publicada la nueva orden en el BORM. Así, los primeros en estrenarla fueron los organizadores de Las Noches del Malecón, con el concierto de El Sótano del Doctor, previsto para este martes. Para ello contaron con servicio de camareros desde la apertura de las puertas del recinto y desde hoy incluirán varias foodtrucks para el servicio de cena. Otro de los conciertos que pudo aprovechar ayer la nueva norma fue el de Arde Bogotá en la Plaza de Toreos de Murcia, dentro del ciclo MurciaOn.