En torno a las tres de la tarde Alejandro Vigueras Torregrosa recibe una llamada de la Universidad de Murcia y lo que viene después es una alegría inmensa, felicitaciones, llamadas de periodistas y poco cosa más porque todavía cuesta asimilarlo. Este estudiante del IES Felipe de Borbón de Ceutí ha logrado obtener la mejor calificación de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) en este año tan atípico: un 10 en la fase general.

En la fase optativa solo se presentó a un único examen, el de Química, donde sacó un 9,7 en la prueba. "Estas horas han sido bastante intensas", señala Vigueras desde su casa, donde recuerda como se "esforzó al máximo" y logró llegar a la EBAU con todo el temario aprendido aunque reconoce que estudió "un poco más" dado que no se fiaba del todo de cómo de flexible iban a ser las pruebas.

De aquí en adelante le toca escoger carrera, cursar un título universitario que todavía no ha elegido: "Siempre he estado muy dividido entre Biología y Matemáticas, aunque no me importaría hacer un doble grado de Matemáticas e Ingeniería Química, o Matemáticas y Física, o por otro lado Medicina o Biotecnología". Necesita para ello tomarse un tiempo, "una jornada de reflexión", aunque tiene claro que quiere estudiar alguno de estos títulos en la Universidad de Murcia.

Señala que sus profesores lo han hecho muy bien y que supieron adaptarse todo lo rápido que pudieron cuando cursó los últimos cuatro meses lectivos en 1º de Bachillerato: "No era lo mismo hacerlo online e incluso no nos dio tiempo a terminar el temario, pero sí llegamos bastante bien a final de curso". Este curso, con un modelo de semipresencialidad, las clases en su aula "han sido raras pero pudimos llevarlo bien y los profesores se adaptaron a las videoconferencias".