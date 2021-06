Los mutualistas de la Región de Murcia no están de acuerdo con cómo se están organizando las citaciones para la vacunación contra el coronavirus, al considerar que se les está discriminando respecto al resto de población, aquellos que pertenecen al régimen de la Seguridad Social.

Personas mayores que ven cómo vacunan a sus vecinos o familiares y siguen esperando a ser citadas y otros que pese a haber llamado en repetidas ocasiones al teléfono 900 y al centro de salud no logran que les confirmen la vacunación. Estas son algunas de las principales quejas de los afectados que se han puesto en contacto con LA OPINIÓN, quienes dicen no entender por qué en Murcia no se ha hecho como en otras comunidades y se ha vacunado a todos a la vez en función de su grupo de edad.

En la Región de Murcia hay actualmente algo más de 60.000 mutualistas divididos entre Muface, Mujeju (para el sector de la justicia) y el ISFAS (fuerzas armadas), que son precisamente los que el SMS debe haber integrado en sus listados de vacunaciones.

El delegado del sindicato CSIF en la junta de personal de la Administración General del Estado en Murcia, Francisco Puche, explica que «a los mutualistas se les ha tratado de forma discriminatoria durante todo el proceso, no sólo ahora». Y afirma que ya con las pruebas PCR hubo problemas con las citaciones.

Estos ciudadanos tienen un sistema distinto al de la sanidad pública, pero la vacunación contra la covid está centralizada en el Servicio Murciano de Salud (SMS), de ahí que las mutuas hayan facilitado a la Administración sanitaria murciana los listados de todos sus mutualistas para que los vuelquen en su sistema y así puedan ser inmunizados lo antes posible.

«Directivos de Muface se reunían hace unos días con los responsables de Asistencia Sanitaria con el objetivo de buscar una solución ante las numerosas quejas que están recibiendo», señala Puche. Esta Redacción ha intentado contactar con el secretario provincial de Muface, aunque éste ha declinado hacer valoraciones y remite a la Consejería de Salud.

Desde CSIF también critican la situación discriminatoria que viven los mutualistas con la puesta en marcha de la cita en la web y app del SMS. En este caso consideran que «no es un sistema equitativo, ya que los mutualistas no podemos acceder a pedir cita como cualquier otro ciudadano, ya que hay que introducir el número de la Seguridad Social y nosotros tenemos uno distinto». Por ello, piden que se organice como en Madrid, donde se está citando por edad, sin diferenciar entre mutualistas o régimen general.

La Consejería afirma que se les está citando por teléfono y que ya hay «muchísimos» inmunizados.

«He dado más de seis veces los datos para que me llamen»

Fuensanta, una mutualista de 74 años vecina de Puebla de Soto, denuncia que durante semanas ha estado llamando para coger cita. «He dado más de seis veces mis datos al teléfono 900 y al centro de salud sin obtener respuesta», explica esta usuaria que lleva más de 40 años en Muface. Otro afectado, Ángel Martínez, del ISFAS, se queja de que no se puedan pedir citas si no se tiene el número de la Seguridad Social y que en algunos casos se avisa al mutualista, pero no a los familiares o beneficiarios de la prestación, quienes también estarían incluidos.