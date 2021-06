Los espacios naturales de la Región de Murcia no terminan de ver cerrado el círculo de protección que merecen pese a que sobre muchos de ellos ya pesan figuras legales que salvaguardan su biodiversidad. Los convenios internacionales y las legislaciones europeas, nacionales o regionales rigen sobre distintas áreas naturales de la comunidad pero la planificación de estos entornos está lejos de completarse. ¿Y qué conlleva esto? Una gestión de los ecosistemas que se encuentra con dificultades a la hora de desarrollarse y que implica riesgos en la protección de las especies de flora y fauna que residen en estos entornos y una inseguridad jurídica que ya ha echado para atrás distintos proyectos económicos porque no está regulado qué se puede hacer o no en estos espacios.

La aprobación de los planes de gestión o desarrollo de los recursos en los espacios naturales protegidos de la Región llega con cuentagotas, o no llegan, pese a que sobre Murcia ya pesa la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea. En una de las últimas advertencias, Bruselas señalaba a la Región de Murcia por mantener una práctica generalizada y persistente «de no establecer objetivos de conservación suficientemente detallados y cuantificados, así como las medidas de conservación necesarias».

En un contexto en el que Europa está impulsando nuevas estrategias para la biodiversidad de cara a toda esta próxima década, donde prioriza el fin de la contaminación, la restauración de ecosistemas o mejorar la protección sobre las especies, la Región puede sufrir riesgo de quedarse rezagada. En la directiva europea de hábitats, la Región acumula continuos retrasos en la aprobación de los planes de gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000. La Comisión Europea tiene reconocidos 50 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en nuestra comunidad, que una vez aprobados dichos planes de gestión pasan a ser Zonas de Especial Conservación (ZEC). Todos ellos se agrupan en 14 Áreas de Planificación Integrada y, en total, solo cinco de ellas (el área del Noroeste, el de los Ríos Mula y Pliego, las Minas de la Celia y la Cueva de las Yeseras, el Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región y las Sierras de Ricote y la Navela) tienen aprobados dichos planes de gestión que establece las indicaciones necesarias para plantear desarrollos urbanísticos u otras actividades económicas o de ocio. Otras ocho áreas están pendientes de aprobarse y el Gobierno regional, que ya ha puesto encima de la mesa varios calendarios durante diferentes legislaturas, señaló el año pasado que su intención era terminar la planificación de las áreas de Red Natura antes de acabar 2022, aunque ahora no pone fecha. El Alto Guadalentín y el de Relieves y Cuencas Centroorientales esperan tenerlos terminados este año, a los que seguirán el del Altiplano, los Saladares del Guadalentín, Sierra Espuña, Sierras de Cartagena, El Valle y Carrascoy y el de la Costa Occidental. «El compromiso ante la Comisión Europea es finalizarlos lo antes posible, y se informa anualmente de la evolución», señalan desde la Consejería de Medio Ambiente.

Pese a que están aprobados planes de gestión en zonas como el Noroeste o el Mar Menor y la franja mediterránea de costa, «su incumplimiento es sistemático», advierte Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, «los planes tienen una cronología de actuaciones que cuentan con un presupuesto para medidas que se tienen que poner en marcha», pero las presiones de distintos actores económicos de la Región «no lo permiten». Recuerda que las comisiones que se deben crear tras la aprobación de estos planes para hacerles seguimiento ni siquiera se han reunido.

Retraso en los PORN

«Hay que señalar que la aprobación de los planes de gestión de las áreas Natura 2000 en la Región de Murcia lleva un considerable retraso con respecto a las obligaciones emanadas de la normativa europea, ya que el plazo de 6 años para la aprobación de las ZEC en la Región Biogeográfica Mediterránea expiró el 19 de julio de 2012», señalaba el biólogo Herminio Picazo, autor del último estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, donde, además, da un duro varapalo a la gestión que depende unicamente del Gobierno regional como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

Organizaciones como Ecologistas o ANSE han remarcado en alguna ocasión que la Comunidad ha dejado atrás el desarrollo de los PORN porque la Ley regional de Ordenación y Protección del Territorio de 1992, que establecía los siete parques regionales además de los paisajes protegidos, una reserva natural, dos monumentos naturales y cinco espacios sin figuras de protección, se ha quedado «obsoleta y el punto de mira está puesto en los planes de la Red Natura 200 porque lo exige Europa».

Cinco parques regionales ya cuentan con este plan, que reconoce el marco administrativo del espacio natural, pero otros 13 espacios naturales lo tienen aprobado solo inicialmente, están en tramitación o directamente se han paralizado. Las áreas de Red Natura abarcan algunos espacios que quedan pendientes de un PORN, pero su superficie es más extensa e incluyen otros espacios naturales.

«Los avances que se han producido en la planificación de estas áreas protegidas de la Región de Murcia han sido insuficientes desde la publicación de la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. Además, incluso en el caso de los PORN aprobados definitivamente, no han sido desarrollados los instrumentos previstos en los mismos, como los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)», señala el estudio del CES. Este plan de uso y gestión es el que marca qué se puede o no hacer, y hasta ahora solo se ha aprobado el parque de Las Salinas de San Pedro.

El PORN de Calnegre está ahora en pleno arranque, otra vez, con una nueva tramitación y de por medio también está la lucha administrativa y judicial de ANSE con la Comunidad por la propiedad de Cabo Cope. La complejidad técnica de estos planes, las consultas públicas a muchos sectores o el cambio en normativas o directrices han sido hasta ahora los argumentos presentados para justificar el retraso que impide cerrar, de una vez, la protección sobre los espacios naturales de la Región.