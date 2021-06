De momento no hay fumata blanca para la renovación de las juntas municipales que deben cambiar a sus presidentes o alcaldes pedáneos en aquellas localidades en los que PSOE y Cs sumen la mayoría de los votos para permitir exportar a esos territorios el pacto que dio lugar a la moción de censura que apeó a los populares de la Alcaldía de Murcia.

La formación naranja, capitaneada en la Glorieta por Mario Gómez, vicealcalde y concejal de Fomento, ha puesto encima de la mesa una propuesta que, de momento, se ve inviable por parte de los socialistas. Se trata de la restructuración de la Administración local que permita al Ayuntamiento revisar sus procedimientos y que no haya duplicidad a la hora de realizar cualquier proyecto municipal. Acabar con «los minicortijos», en los que cada concejalía es un departamento estanco con sus técnicos y protocolos que no coinciden con los establecidos en otros servicios, en palabras de Gómez.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento entiende que «antes de avanzar en las pedanías tendremos que avanzar en el Gobierno local y en el acuerdo alcanzado» tras la moción de censura que salió adelante el pasado 25 de marzo y que dio pie a que los socialistas se coaligaran con los naranja después de 26 años en la oposición.

«Si cambiamos solo al pedáneo de una determinada localidad y no modificamos la estructura del Ayuntamiento todo seguirá igual», defiende el vicealcalde, quien recuerda que cuando pactaron con el PP el Gobierno local una vez pasadas las elecciones municipales de 2019 se tardaron más de cuatro meses en conformar las juntas vecinales de pedanías. Gómez añadió que «nosotros seguimos defendiendo lo mismo que suscribimos en el acuerdo de gobernabilidad y espero que cumplan porque hay un pacto».

No lo ve de la misma forma el PSOE que considera que debe firmarse ya el acuerdo que desbloquee la situación de las pedanías porque «prácticamente está cerrado a falta de unos flecos», según explicó a esta Redacción Francisco Lucas, vicesecretario regional y portavoz del PSRM-PSOE. Además, los socialistas estiman que no se debe mezclar la renovación de las juntas de las pedanías con la propuesta de Gómez de cambiar los procedimientos. Sobre esta petición del líder local de Cs, el portavoz socialista, que ha encabezado el equipo negociador de la Glorieta para desencallar el cambio de siglas en las localidades que sea posible, es tajante: «No es viable. Eso no se va a hacer. En dos años lo fundamental es trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y no en cambiar las reglas de juego».

Fuentes municipales consultadas indican que la reestructuración que plantea Mario Gómez supondría establecer una especie de macrodepartamento con técnicos adscritos, trasladados de distintas concejalías, que supervisarían los proyectos de inversiones del Ayuntamiento y los contratos de suministros restando competencias a otros departamentos de la Administración local. Otro de los escollos a la hora de llevar a cabo la propuesta de Cs es que posiblemente se tendría que revisar el catálogo de puestos de trabajo que afecta al total de los funcionarios municipales, indicaron las fuentes.

Si finalmente, socialistas y Cs alcanzan un acuerdo para exportar la moción de censura a las pedanías, los populares y Vox perderían el gobierno en unas 20 localidades, seis de ellas en manos de la formación que lidera Santiago Abascal.