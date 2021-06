El dictamen aprobado por la comisión de expertos independientes designada por el Pacto Antitransfuguismo del Congreso es un «informe político, hecho por un político de Izquierda Unida cuya única finalidad y trascendencia tiene que ver con intentar tapar las vergüenzas y el ridículo que el PSOE y el Gobierno central hizo con la moción de censura en la Región», sostuvo ayer el presidente Fernando López Miras .

El acuerdo del comité, dado a conocer el miércoles, califica de «tránsfugas» a los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como al propio presidente del Gobierno regional al que considera «inductor y beneficiario» de la conducta tránsfuga de estos diputados.

López Miras, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, consideró «evidente» que este dictamen no tiene recorrido «tanto por el fondo como por las formas». Además, destacó que una persona que ha sido diputado de Izquierda Unida y que lleva las últimas décadas «ocupando puestos políticos o de libre designación de IU no es una persona objetiva para hacer esa serie de apreciaciones», señaló en referencia al ponente que firma el informe, Rafael Ibáñez. Miras no quiso entrar en ninguna otra «apreciación personal» a este respecto, haciendo alusión así a su condición de expareja de la ministra Montero, pero sí señaló que a los jueces «se les puede recusar por sus relaciones afectivas».

El presidente del Ejecutivo regional se preguntó «para qué sirve ese informe» al margen de « hacer política, para intentar desprestigiar al PP y a la Región de Murcia».