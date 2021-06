La Dirección General de Aviación Civil no continuará con el procedimiento administrativo para el cambio de denominación del Aeropuerto de la Región de Murcia con el que se añadiría el nombre del murciano inventor del autogiro Juan de la Cierva Codorniú en los términos solicitados por la Consejería de Fomento.

Sostiene este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, que no autorizará el cambio “en tanto se mantenga el mismo criterio por parte de la secretario de Estado de Memoria Democrática”. Esta Secretaría ha remitido un informe en el que se desaconseja la modificación por las relaciones del inventor murciano con el franquismo. La Dirección de Aviación Civil no cuestiona el criterio de Memoria Democrática ya que no tiene competencias al tratarse de “aspectos ajenos al ámbito técnico aeronáutico (…) por lo que es procedente considerar el criterio de la Secretaría de Estado en esa materia”. Pese a todo, reconoce "el gran legado aeronáutico y la contribución a la aviación de Juan de la Cierva".

Cabe recordar que la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia ha criticado de manera recurrente el cambio de designación al considerar que Juan de la Cierva “contribuyó de forma explícita a un golpe de estado, cooperando con los sublevados de forma decisiva”. Recuerda la Federación que la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica, establece una serie de medidas en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, “sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”.