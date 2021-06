El acuerdo de este miércoles del Consejo Interterritorial para endurecer las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno no ha sentado bien a varias comunidades, entre ellas Murcia, que se oponen a aplicar los puntos que salieron adelante en el encuentro entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, decía ayer no entender que «el mismo Gobierno central que ha delegado la gestión de la desescalada en las comunidades aparezca ahora para imponer unas medidas sin consenso ni diálogo». Así, afirma no estar de acuerdo, porque «queremos decisiones conjuntas y aquí no hay cogobernanza ni trabajo coordinado», a lo que añade que «las medidas que el Ministerio quiere imponer son un paso atrás para la hostelería, sector que se ha sacrificado y que no ha recibido ningún céntimo del Gobierno central».

Así, insiste en que en la Región de Murcia «seguiremos haciendo lo que nos recomiendan los expertos y los servicios de Epidemiología».

El jefe del Ejecutivo regional recuerda que actualmente «la evolución es favorable, estamos descendiendo a niveles de agosto respecto a la hospitalización y también descienden los fallecidos, y aunque aún debemos seguir centrados en la gestión de la pandemia, iremos flexibilizando las medidas».

Además, afirma que «la Región ha hecho enormes sacrificios en el último año porque primero era la vida y luego la economía, y gracias a las medidas somos una de las comunidades más seguras y así podremos afrontar el verano con medidas flexibilizadas».

Otras comunidades coinciden con la postura de Murcia. Precisamente, la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que no aplicará en la región las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud, alegando que no son «de obligado cumplimiento», y ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez «se las tendrá que apañar» para imponer medidas.

También se ha pronunciado así el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, quien considera una «invasión de competencias brutal» por parte del Gobierno de España, y más concretamente del Ministerio de Sanidad, las nuevas propuestas de restricciones.