La Región de Murcia está en contra de las restricciones comunes que planteó ayer el Ministerio de Sanidad a las comunidades para la hostelería y el ocio nocturno. A pesar de que el departamento que dirige Carolina Darias aprobó ayer, sin llegar a un consenso, las medidas que se deben adoptar, entre las que se incluye el cierre de bares y restaurantes de playa a la una de la madrugada y el de discotecas a las tres de la mañana siempre y cuando el territorio se encuentre en un nivel de riesgo 0 o 1, la Consejería de Salud mostró su oposición, junto a las comunidades de Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco, a que el semáforo con niveles de alerta y medidas asociadas sea de obligado cumplimiento.

Desde la Consejería que dirige Juan José Pedreño recordaron que la Región ya cuenta con su propio plan de actuación y cuenta con una normativa propia tras el final del estado de alarma: «En algunos aspectos (el nuevo documento) supone dar un paso atrás, con más restricciones en las medidas que venimos aplicando las comunidades, y que han funcionado tras el fin del estado de alarma, como es el caso de la Región, que, a día de hoy, cuenta con uno de los mejores datos de España», dijo ayer Pedreño. Todo ello a pesar de que Darias insistió durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que el acuerdo de actuaciones coordinadas es de «obligado cumplimiento», por lo que hizo un llamamiento a todas las comunidades «para cumplir los acuerdos y trabajar de manera conjunta».

Sin decisión sobre la mascarilla

Finalmente, respecto al debate de la eliminación de la mascarilla en espacios exteriores a partir del verano no fue abordado en la Interterritorial, por lo que no se llegó a tomar ninguna decisión al respecto. Hay que recordar que la Región, según confirmó el presidente López Miras, estaría a favor de suprimir el uso de la mascarilla en la calle durante los meses estivales si la situación epidemiológica sigue siendo favorable en la Comunidad. «No tiene sentido que en una comunidad el uso de la mascarilla sea obligatorio y en la de al lado no, sobre todo cuando se puede circular libremente por todo el territorio nacional», apuntaron desde Salud.