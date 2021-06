Más pros que contras, pero una advertencia al Gobierno regional. La reapertura del ocio nocturno en la Región de Murcia era la ansiada medida que el sector venía demandando desde que las comunidades vecinas habían permitido su actividad desde hace semanas, e incluso hasta la madrugada. «Necesitamos actividad, y esta orden permite que vuelva a rodar la economía para estos locales que llevan cerrados desde hace quince meses», señalaba ayer a esta redacción Jesús Jiménez, presidente de Hostemur. La patronal mantuvo ayer conversaciones con la Consejería de Salud para perfilar los protocolos para cada tipo de negocio pero, en general, aplauden la nueva orden y esperan que la situación epidemiológica y el proceso de vacunación, sumado a la presión hospitalaria, sean favorables los próximos meses para reducir las limitaciones en las discotecas.

En el otro lado del escenario, la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia reclamó ayer a Salud que no les meta «en el mismo saco» que a los locales de ocio, ya que la actividad es bien distinta y las nuevas limitaciones, que también afectan a estos espacios, son contradictorias con la función principal: «Escuchar música en directo, no somos hostelería».

El presidente de Murcia Live!, Isaac Vivero, agradeció este paso ayer dado por Salud ya que permite la reapertura en la Región de unas 20 salas de concierto que hasta ahora no han tenido programación. Pero no poder servir consumiciones y estar sentados con distancia entre elpúblico es algo que limita mucho a estos negocios. «Estamos programando de cara a septiembre, cuando creemos que las limitaciones se relajarán por el buen ritmo de vacunación, pero nosotros funcionamos con previsión y aunque nos dejen abrir ahora, no podemos programar conciertos de la noche a la mañana», subraya Vivero, «abrir ahora no supone un relanzamiento de la actividad porque los meses de junio y agosto, salvo las salas de la costa, no tenemos conciertos».