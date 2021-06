La fiscalía ha pedido tres años de prisión y multa de 2.700 euros para un ganadero que será juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos delitos leves de lesiones por las condiciones en las que mantenía a dos pastores, que dormían en una cuadra y carecían de aseos o medidas higiénicas, al disponer solo de una manguera al aire libre.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que el acusado no les abonaba sus emolumentos, no les permitía días de descanso y, en ocasiones, les propinaba, presuntamente, palizas si no hacían las cosas como él quería.

La acusación estatal añade que en enero de 2020, supuestamente, golpeó a uno de los trabajadores, que tiene una discapacidad intelectual del 33 por ciento, porque el rebaño se había metido en la propiedad de un vecino, lo que motivó las quejas de éste, produciéndole lesiones.

En otra ocasión, siempre según el relato que establece el fiscal, el acusado, M.M., agredió al otro pastor cuando le reclamó los salarios adeudados y le golpeó con un palo en la mano tras decirle que la extendiera para cobrar.

El ministerio público reclama, además de los tres años de prisión, dos multas de 900 euros cada una por sendos delitos leves de lesiones, así como 250 euros y 4.000 para o de los pastores por las lesiones que padeció y los perjuicios sufridos, respectivamente, sin que solicite nada para el otro al haber renunciado este a sus acciones civiles.

Sostiene el fiscal que los hechos se produjeron entre octubre de 2019 y enero de 2020 en la explotación ganadera, ubicada en una pedanía murciana, y que el acusado se aprovechó, presuntamente, de la situación de desamparo económico y familiar en que se encontraban aquellos.

El tribunal que ha de juzgar los hechos ha convocado a las partes para el próximo lunes por si el acusado reconoce los hechos y se conforma con la pena que puedan pactar la fiscalía y su defensa, lo que evitaría el desarrollo del juicio.