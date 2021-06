La red de centros de atención educativa preferente en la Región abarcará a una treintena de colegios e institutos a partir del próximo curso. La Consejería de Educación publicó ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una nueva convocatoria para que un máximo de once centros puedan obtener dicha condición durante los dos próximos cursos por tener entre sus alumnos un porcentaje de menores con problemas socioeconómicos o culturales. El dinero, que para esta convocatoria asciende a 150.000 euros, iría destinado al desarrollo de actuaciones para paliar, por ejemplo, la integración tardía de los pequeños, el desconocimiento del castellano o que tengan un desfase curricular de dos o más cursos, entre otras cuestiones.

El anuncio también contempla una prórroga para aquellos centros que desde el curso 2019/2020 mantienen esta condición de atención educativa preferente, y se podrá prolongar hasta el 2022/2023. En total, hasta ahora son 18 colegios y un instituto los que tenían este calificativo: Casa de Niño (Lorca), colegio integrado Salzillo (Murcia), Alfonso X el Sabio (La Unión), Anibal (Cartagena), Adrubal (Cartagena), El Puntal (Murcia), Alejandro Valverde Belmonte (Murcia), Las Esperanzas (San Pedro del Pinatar), Los Rosales (Murcia), Nuestra Señora de la Asunción (Alcantarilla), Nuestra Señora de La Paz (Murcia), Nuestra Señora del Mar (Cartagena), Ramón y Cajal (Águilas), San Andrés (Murcia), San José Obrero (Alcantarilla), Santa Rosa de Lima (Murcia), Stella Maris (Cartagena), Vicente Medina (Cartagena) y el instituto Santa Lucía (Cartagena).

La dotación económica solicitada por los centros irá dirigida a la atención de las necesidades y al desarrollo de actuaciones como talleres en horario no lectivo de escritura, comprensión lectora, habilidades sociales, motivación, desarrollo de habilidades no cognitivas, etc; talleres de prevención del absentismo escolar dirigidos a las familias y el alumnado; escuelas de padres y madres; mediación intercultural o intérprete y para la adquisición de material y software para la enseñanza del español y la mejora de la adquisición de las competencias.

Entre las condiciones que deben cumplir los centros para lograr dicha distinción se encuentran requisitos como que estos deben tener un 10% del alumnado con necesidades de compensación educativa, un 15% con acceso a ayudas para el comedor, al menos un 30% con ayudas para libros gratuitos este curso o mantener en sus plantillas un 40% de profesorado sin destino definitivo en centros públicos, o con contrato temporal en centros privados concertados durante el curso 2020-2021. El absentismo escolar o que los alumnos repitan curso también deben tener una representación mínima del 4 y el 3% respectivamente.

De estos requisitos para ser considerados como centros preferentes, estos deben cumplir al menos cuatro condiciones o tres si cuando en alguno de ellos se duplique el porcentaje establecido. Las actividades que se planteen podrán acordarse con asociaciones que tengan firmado convenio con la Consejería de Educación.