La pandemia ha traído consigo el replanteamiento de las cosas que realmente importan. Hemos aprendido a valorar cosas que antes dábamos por sentado, como poder juntarnos con toda nuestra familia, salir con nuestros amigos o viajar. Y esto ha repercutido también sobre las profesiones. La crisis del coronavirus ha puesto en valor aquellos sectores que demostraron que su labor era esencial cuando todo lo demás quedaba paralizado por la emergencia sanitaria.

Es el caso del sector de la limpieza. Siempre le ha faltado el reconocimiento que merece, pero la covid ha demostrado que se trata de uno de los trabajos más importantes; la limpieza es un sector esencial. Prueba de ello ha sido el año de la covid, cuando hemos valorado más la labor de aquellas personas que desinfectaban las calles, el mobiliario urbano, cada aula entre clase y clase, el autobús entre viaje y viaje, o un atril entre cada intervención política.

No en vano, este diario reconoció con uno de los Premios Importantes de LA OPINIÓN 2020 la labor de las empresas que se encargaron, durante los mayores picos de la epidemia, de mantener nuestros municipios libres de trazas de virus, desinfectando edificios, oficinas, colegios y, sobre todo, hospitales.

En aquella publicación nos acercamos al caso de Rosa María Campuzano, responsable del servicio de limpieza en Ikea Murcia, en el Parque Comercial Thader, con decenas de empleados a su cargo. «Antes, la gente recibía de mala gana a los trabajadores de la limpieza, y creo que ahora nos respetan más, estamos más integrados, ahora cuando llegamos se apartan con educación y agradecen nuestro trabajo; antes no era así», reconocía en una entrevista a LA OPINIÓN en diciembre.

Si ese tiempo fue especialmente difícil para ella fue por dos razones: «Por un lado sientes mucha responsabilidad, porque de tu trabajo depende el de otros y la salud de muchos, por lo que se intensificaron las labores y las frecuencias con la aplicación de los protocolos pertinentes; y por otro, no puedes dejar de pensar en tu familia».

Y Campuzano no es más que el ejemplo que representa a las 500.000 personas que en toda España trabajan en el sector limpieza, una profesión que sigue demostrando cada día su importancia. No hay que perder de vista que la lucha contra el coronavirus no está ganada, por lo que sigue siendo de vital importancia contar con los mejores profesionales que velen por nuestra salud, manteniendo nuestra ciudad limpia, desinfectada y segura.

Sigue cuidando la higiene en casa

En estos meses hemos aprendido mucho sobre cómo mantener el virus lejos de nuestros hogares. Y la mayoría lo hace con dedicación. Pero cuidado, porque un exceso de celo a la hora de limpiar la casa puede provocarnos algunos disgustos. Una mezcla desafortunada de productos o un exceso de cantidad a la hora de limpiar pueden provocar intoxicaciones que nos hagan terminar en un servicio de urgencias. Así que conocer qué productos usar y cómo hacerlo puede evitarnos accidentes caseros.

En el caso en el que haya una persona en el domicilio confirmada o sospechosa de padecer la covid-19, Sanidad destaca la importancia de que la persona que realice la limpieza utilice guantes de un solo uso y mascarilla, y utilice desinfectantes para los pomos de las puertas, superficies del baño, mesitas de noche, mandos a distancia, interruptores, grifos del baño y cocina, inodoros, teléfonos, teclados y tablets.

La limpieza se debe iniciar desde la parte más alejada de la puerta de entrada hacia la misma y, una vez finalizada, se deberán colocar los guantes y la mascarilla en una bolsa que se deberá cerrar y desechar con el resto de residuos domésticos. Posteriormente se deberá realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

En cuando al lavado de vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina, el protocolo establece que se haga con agua caliente y jabón; mientras que el lavado de ropa se realice con un detergente normal y a una temperatura menor de 60 grados.

Los residuos que genere la persona con sospecha de coronavirus se deberán eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura que deberá estar en la habitación donde se encuentre aislado, y se tirará posteriormente junto a las otras bolsas con residuos domésticos. Inmediatamente después se deberá realizar una completa higiene de las manos, con agua y jabón, durante unos 40 o 60 segundos.

Respecto a los vehículos privados, Sanidad destaca la necesidad de extremar también las medida de limpieza, recordando que pueden ser también una fuente de contaminación del nuevo coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente la guía de ‘Medidas higiénicas para la prevención de contagios del Covid-19’, con las recomendaciones básicas para hacer la limpieza e invita a la ciudadanía a extremar la higiene del hogar durante el confinamiento aunque no haya contagio o síntomas del coronavirus.