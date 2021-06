La Agencia Tributaria empezará a atender a partir de hoy a los contribuyentes que han solicitado cita previa para que les cumplimenten la declaración de la renta. La campaña de la renta y patrimonio de 2020 arrancó el pasado 7 de abril para la presentación de declaraciones a través de Internet, tanto con el programa Renta Web como la aplicación móvil de la Agencia, y se completó el 6 de mayo con la apertura del programa Le llamamos de presentación telefónica.

La cita previa para la atención presencial puede solicitarse en la página web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, así como a través de los teléfonos 901 22 33 44 y 91 553 00 71. La Agencia Tributaria ha explicado que, por motivos sanitarios, «la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña. De esta manera se consigue ir ajustando la capacidad de absorción que tengan los distintos centros de atención». Aclara que si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, «no significará que no queden, sino que se volverán a abrir más citas unos días después». No obstante, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio ‘Le Llamamos’ que seguirá contando con capacidad de absorción de demanda suficiente.

A partir de hoy también se puede presentar la declaración de manera presencial en oficinas, una vía que ha sido progresivamente sustituida por la telemática y telefónica. El pasado año solo acudieron 316.900 contribuyentes a causa de la pandemia.

En la Región se han presentado hasta ahora 430.723 declaraciones, un 7,44% más que el año anterior. En España se han alcanzado las 12.825.479, un 3,5% más.