El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado un decreto-ley de reactivación económica y social tras el impacto del covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras, cuyo objetivo es facilitar la tramitación urgente de los proyectos financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea y relanzar la economía, según ha explicado el consejero de Fomento, José Ramon Díez de Revenga. Este es el quinto decreto ley que lleva a la cámara autonómica su Consejería esta legislatura, y llega acompañado de una modificación del mismo producto "del rtimo frenético de trabajo", se disculpa el titular del ramo.

El decreto, que se ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y los tránsfugas de Ciudadanos y el voto en contra de PSOE, Podemos y Ciudadanos, incluye una serie de medidas para impulsar la economía en distintos campos, como el hogar, como la que trata de "garantizar el acceso a viviendas sociales para familias que viven en una situación extrema", en palabras de Díez de Revenga.

En esta línea, se pretende "dar una solución definitiva a los expedientes de reconstrucción" de viviendas afectadas por los terremotos de 2011 en Lorca.

Díez de Revenga ha asegurado que también se sientan "las bases para la modificación contractual" del aeropuerto de Corvera, "de forma que se pueda extraer todo el potencial que contiene y retomar la senda que tenía antes de la pandemia, superior a las expectativas", al tiempo que se pretende otorgar a las cofradías de pescadores el control de los varaderos.

Además, el Gobierno regional quiere "poner en valor algunas bolsas de suelo que están ociosas en la Región" porque no se puede "permitir que los excesivos trámites burocráticos frenen el crecimiento económico", ha explicado el consejero.

Por otra parte, se pretende que "en un plazo de menos de un mes" se aprueben las licencias de los proyectos financiados con los fondos Next Generation de la UE, declarándolos urgentes para que se reduzcan los tiempos.

El diputado socialista Pedro López ha considerado que este decreto-ley no cumple el criterio de "urgente y extraordinaria necesidad" para que se tramite como tal en el Parlamento, y ha acusado al Ejecutivo regional de "ampararse en una mayoría absoluta que no han ganado en las urnas". "Vamos a plantear un recurso al Tribunal Constitucional porque entendemos que no está justificado el uso de este decreto-ley, ya que no existe el presupuesto habilitante del mismo". ha anunciado López.

Por su parte, la portavoz de Podemos, María Marín, ha señalado que ninguna de las medidas del decreto "tiene que ver con la pandemia y sí con implantar la ley de la selva del ladrillo", y ha aventurado "un nuevo rescate" al aeropuerto de Corvera "que ya ha costado 300 millones y puede costar muchos más".

Por parte de los grupos que sostienen al Gobierno regional, el portavoz del Grupo Vox, Juan José Liarte, ha estimado que es de necesidad urgente mejorar el aeropuerto para reactivar el turismo, y ha dicho que se puede "discutir la forma en la que se tramitan estas medidas, sin embargo, el fondo es poco discutible".

El portavoz del Grupo Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha cargado las tintas contra el PSOE por "abusar" desde el Gobierno de España de los decretos-ley y ha señalado que: " No van a recuperar ustedes el gobierno hasta después de 2050, no van a gobernar ni de casualidad, mañana van a tener una buena prueba de ello", ha afirmado Álvarez, en referencia al barómetro de primavera del CEMOP que se presenta este jueves.

En la misma línea, el diputado del PP Juan Antonio Mata ha acusado al secretario general del PSOE, Diego Conesa, de "antimurcianía" y ha dicho que su partido continúa "el camino del enfrentamiento continuo". "Mientras ustedes se hunden en las encuestas el PP tiene cada vez mayor apoyo de la ciudadanía", ha expresado.

Primera ley de Mecenazgo

Además, el Pleno de la Asamblea ha tomado en consideración, con el único voto en contra de Podemos, la proposición de ley de mecenazgo de la Región de Murcia formulada por el Partido Popular.

También se ha convalidado por unanimidad el decreto ley por el que se modifica la ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad porque las referencias a que los alcaldes puedan autorizar la obtención y retirada del arma de fuego particular de los agentes es inconstitucional y el Ministerio del Interior instó a modificarla.

Por otro lado, la Cámara ha elegido a Diego Conesa (PSOE), María Marín (Podemos) y al portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, para la defensa del Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ante el congreso de los diputados en el pleno que tendrá lugar el próximo martes 8 de junio.