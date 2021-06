La igualdad de género, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como la 'Ley Celaá', la Constitución de 1978 y el Covid-19 han sido algunos de los temas que han formado parte de los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se desarrolla desde este lunes en la Región de Murcia.

Por ejemplo, la 'Ley Celaá' y la igualdad de género han sido los dos temas que han conformado el examen de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU.

En concreto, la prueba incluye dos textos sobre los que los alumnos han tenido que elegir uno. El primero de ellos es parte de un artículo de opinión de Alberto Royo, profesor de Educación Secundaria, titulado 'Vindicación del elitismo intelectual' y publicado en La Tribuna del periódico El Mundo el pasado febrerp.

El artículo menciona de forma directa la 'Ley Celaá' y, en este sentido, hace referencia a su "obsesión por eliminar obstáculos y el consiguiente abaratamiento de aprobados y títulos", al tiempo que aborda la necesidad de impulsar el "elitismo ético" desde el profesorado.

El otro texto también es un artículo de opinión, en este caso firmado por Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford (Reino Unido), y aparecido en El País el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El columnista reflexiona sobre la importancia de poner en marcha políticas que apuesten de forma decidida por la igualdad de género y el papel del hombre en asuntos tradicional y socialmente asignados a las mujeres, como los domésticos.

Las constituciones de 1812 y 1978, en Historia

En lo que respecta al examen de Historia de España correspondiente a la evaluación de junio de la EBAU en la Región de Murcia, los alumnos debían elegir entre dos temas en la primera parte, valorada con cuatro puntos. En concreto, el primer tema correspondía a Al-Ándalus y su evolución política; mientras que el segundo tema consistía en la política exterior de los Austrias mayores.

En la segunda parte, valorada en seis puntos, los alumnos debían contestar a una pregunta a elegir entre cuatro. En concreto, uno de los temas hacía referencia a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812; otra de las preguntas era un comentario de texto sobre algunos artículos de la Constitución de 1812 como los referentes a la soberanía, la potestad de los diferentes poderes y las restricciones a la autoridad del rey.

El tercer tema al que optaban los alumnos en esta segunda parte era la transición a la democracia y, en cuarto lugar, podían hacer un comentario de texto sobre algunos artículos de la Constitución de 1978 como la indisoluble unidad de la nación, la soberanía nacional, la forma política del Estado, las lenguas oficiales, la confesionalidad o la figura del Rey, entre otras.

Desigualdad de género y covid en el examen de Inglés

Finalmente, en el examen de inglés, la primera sección correspondiente a la comprensión lectora contenía dos textos y los alumnos han tenido que elegir uno de ellos. El primero de los textos, titulado 'Should a King be more than a Queen?', abordaba la desigualdad de género plasmada a través de algo tan "sutil" como la figura del rey en una baraja de cartas.

En el segundo texto, titulado 'Vinted', un texto en el que se aborda la historia de la creación de la plataforma online de compraventa de ropa usada del mismo nombre y la de su creadora, la empresaria Milda Mitkute.

La segunda sección del examen de inglés, sobre la habilidad en el lenguaje del idioma, los alumnos han tenido que rellenar los huecos vacíos existentes e un texto sobre la empresa tecnológica estadounidense Boston Dynamics, así como completar una serie de frases en el tiempo verbal correcto.

La tercera sección, sobre escritura, los alumnos han tenido que elaborar diferentes textos. Uno de ellos consistía en argumentar a favor o en contra de la enseñanza online; y, en el segundo, los alumnos debían describir su aplicación de móvil favorita.

En el tercer texto, los alumnos debían dar su opinión sobre la posibilidad de que los turistas internacionales tengan que presentar un pasaporte que demuestre que se está vacunado para entrar en España; y, en el cuarto texto, debían escribir un correo electrónico a sus compañeros de clase.