La EBAU arranca en Murcia en 24 horas y los nervios entre los alumnos de segundo de Bachillerato siguen estando a flor de piel. Serán en esta ocasión 7.263 estudiantes los que a partir de este 1 y hasta el 3 de junio lleven a cabo los exámenes en la fase general y específica de las pruebas de acceso a la universidad con unas pruebas flexibles y adaptadas al contexto de lo que ha sido el curso escolar, afectado por la modalidad semipresencial de enseñanza.

Los institutos, pese a que la mayor parte del año escolar han tenido a sus alumnos de último curso la mitad de días dando clases online en sus casas, entienden estas pruebas como una selectividad más con los mismos nervios de siempre. Razonan los equipos directivos que con la flexibilización de los exámenes daría igual si la materia evaluada se ha podido impartir por completo «porque siempre podrán responder a las suficientes preguntas entre varias alternativas para sacar un 10», señala la directora de un instituto de Cartagena.

Alumnos de 170 institutos de la Región de Murcia harán los exámenes en 15 sedes repartidas entre los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca, Jumilla, San Javier y Cieza. La comisión organizadora de la EBAU en Murcia, en sus informes sobre los modelos de exámenes, justifica la flexibilización de las pruebas para no penalizar a los estudiantes: «El alumnado de este curso se encuentra en una situación de dificultad severa que, aún no existiendo una situación sobrevenida como en el curso anterior, dibuja un escenario excepcional para el que hay que desplegar medidas igualmente excepcionales».

Otro punto clave a la hora de mantener esta EBAU adaptada a los tiempos covid es que estos alumnos que ahora han cursado segundo de Bachillerato pasaron cuatro meses de clases completamente online durante el confinamiento en su etapa de primero de Bachiller.

«A la rémora de las carencias arrastradas del curso anterior, que es una dificultad sustancial para docentes y alumnado, se suma ahora la generalizada reducción de contacto directo con el profesorado para la explicación y resolución de problemas, la evidente pérdida de fluidez en la relación docente-discente, la disminución de la capacidad de obtener ayuda de compañeros o compañeras o la menor capacidad de control directo y continuo del progreso del estudiante y del mantenimiento de su esfuerzo», detallan desde la comisión.

Es por ello que cada examen tendrá un conjunto único de preguntas de las que el estudiante seleccionará las necesarias en cada caso para realizar el ejercicio, atendiendo a las especificaciones de cada una de esas materias.

«Las notas han sido altas»

Isabel Saturno, presidenta de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria (Ades), mantiene que por lo general las notas se han mantenido altas, e incluso hay institutos donde las calificaciones han subido. La flexibilidad de los profesores y las adaptaciones del currículo han permitido unas notas que se mantienen por encima de lo que ocurría hace dos años, pero también saben que se enfrentan a unas notas de corte altas, como las del pasado año, y que habrá competitividad para acceder a carreras demandadas como las sanitarias.

«Ha sido una promoción complicada, pero la verdad es que los temarios se han dado bien, los profesores han sido conscientes de la situación y las notas han salido bien», remarca Andrés Nieto, director del instituto Alfonso X el Sabio de Murcia. El número de alumnos con respecto al año pasado que se presentaron a la EBAU ha descendido, ya que 2020 marcó un récord de aspirantes de 7.892.

Primer año con la segunda convocatoria en julio

La convocatoria extraordinaria de la EBAU se estrenará por fin en el mes de junio. La Universidad de Murcia ya planeó adelantar el segundo periodo de exámenes a antes de agosto el año pasado pero la pandemia y el retraso de las pruebas de la EBAU hasta que la situación epidemiológica lo permitiese lo impidieron. Esto permitirá un mayor margen de maniobra para los estudiantes que no logren acceder a una carrera para poder optar a otros estudios en la formación profesional básica por ejemplo.

Los días 15, 16 y 17 de junio, por otra parte, serán las fechas marcadas para realizar los exámenes en la convocatoria de incidencias si un alumno ha dado positivo mientras se realizaba la fase general de la EBAU o ha sido contacto estrecho.

Respecto al protocolo covid, la distancia mínima que deben mantener los alumnos entre ellos será de un metro y medio, pero la recomendación es que esta separación llegue hasta los dos metros. La mascarilla será obligatoria durante la realización de los exámenes y las aulas estarán ventiladas de forma natural.

Si los estudiantes no pueden regresar a casa a mediodía para comer, se permitirá que puedan llevar comida a los exámenes y una botella de litro y medio, ya que las fuentes estarán cerradas. El material empleado para usar el examen no se podrá compartir con otros compañeros bajo ninguna circunstancia. Respecto a cómo expresar las emociones, la EBAU también tiene un protocolo para ello, ya que se pide que se busquen alternativas para expresar los sentimientos más intensos de forma que no se rompa la distancia entre los alumnos .