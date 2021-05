Somos personas que formamos parte del Equipo de Orientación laboral y Promoción de empresas del Servicio de Empleo de la Región de Murcia (SEF). Muchos ya nos conocen porque han pasado por nuestro servicio: tanto empresas como personas que buscan empleo. Nos motiva mucho poder dar respuesta a vuestras necesidades. También atendemos a personas que no tienen dónde dormir ni qué comer; conocemos la situación actual muy bien.

Esta mañana ha venido un usuario a la oficina y hemos mantenido una conversación:

He pedido cita con mi orientadora y me han dicho que no está…

No, no le han renovado el contrato. Ha finalizado su programa y ahora ella y otras 34 compañeras están en paro.

¿Pero no sois funcionarias?

Cuando comienza el servicio de orientación laboral en las oficinas del SEF se hace a través de una Empresa de Trabajo Temporal. Cuando el SEF detecta la creciente necesidad del servicio en 2008, se crea el cuerpo de orientación laboral y promoción a empresas y se convoca un proceso selectivo para completar con más personas este servicio, estableciendo una lista de espera que cumplía los requisitos establecidos por la Constitución: principios de mérito y capacidad, art. 103.3 CE. Hemos trabajado 153 personas. Somos funcionarias interinas pero no funcionarias de carrera.

¿Y cuál es la diferencia?

Las personas funcionarias de carrera tienen estabilidad laboral y nosotras no. La mayoría llevamos más de 10 años encadenando contratos temporales, excepto 37 personas que ocupan una plaza vacante que también abandonarán en breve.

¿No te presentaste a una oposición?

La ley exige que se convoque el examen a los tres años, pero no ha sido convocado hasta ahora, trece años después..., así que ninguna de nosotras es funcionaria de carrera.

Europa nos da la razón: Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999. Sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. #fijezayaesconstitucional Única solución aplicable: Fijeza del funcionariado interino. Indemnización al funcionariado interino. Sanción a España: Efectiva y disuasoria #losqueestamosnosquedamos

Pero ahora están saliendo muchos procesos de estabilización, ¿eso no os ayuda a quedaros fijos?

Los procesos de estabilización son un engaño que mucha gente no conoce. De las 153 plazas que hay actualmente sólo se convocan 43. Nosotras nos presentamos al examen, aunque no entendemos por qué debemos hacerlo. Cuando entramos a la Administración Pública ya pasamos un proceso selectivo y llevamos años demostrando nuestra valía. Ahora se destruye este servicio convocando ‘procesos de estabilización’ en los que la mayoría de las personas interinas se van al paro. Se han gastado dinero en nuestra formación, hemos desarrollado habilidades y competencias muy importantes que os ayudan cuando lo necesitáis. Todo esto nos cuesta dinero. El dinero de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Entonces, ¿mi orientadora va a volver?

De momento no. Depende de la voluntad de los políticos y de las personas responsables del SEF y de Función Pública. Nosotras hacemos todo lo posible. Hemos tenido contacto con todos los partidos políticos a nivel Regional y con algunos a nivel nacional. Y es que esto no pasa solo en nuestro servicio. Somos 800.000 interinos de toda España los que estamos en esta situación. Nos hemos manifestado en Madrid, seguimos con concentraciones y las caravanas de coches cada segundo domingo de mes, con nuestros carteles y globos amarillos y negros que reivindican #fijezaya por abuso de temporalidad. Hay compañeras que están en huelga de hambre desde hace más de un mes en protesta a esta situación. Se llaman Irune, Koro, MªJesús y Raquel. Las puedes encontrar en @HHFijezaya.

¿Y yo puedo hacer algo para que os quedéis? Me gustaría hacer algo para ayudaros…

Estos son algunos mensajes que recibimos de nuestros usuarios