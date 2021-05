Toda la oposición menos Vox se ha posicionado en contra de tocar la Ley Electoral, aprobada por unanimidad en 2015, para elevar la barrera electoral del 3 al 5%, después de conocerse que Javier Celdrán ha mantenido conversaciones con algunos políticos de la Región para tratar el asunto.

El portavoz del PSOE en la Comunidad, Francisco Lucas, señaló que la reforma de 2015 fue «un avance democrático que no se debe revertir», ya que los dirigentes políticos no pueden actuar «a capricho según intereses partidistas». Su secretario general, Diego Conesa, afirmó que le da «vergüenza la actitud del PP y sus tránsfugas de echar atrás los consensos que se han establecido en la Región». Además, reclamó a los expulsados que «si tienen algo de vergüenza, digan claramente que no van a hacer algo contrario a lo que su partido planteó en su momento».

Precisamente por ese motivo, el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, Francisco Álvarez, aseguró que no se ha planteado por ahora propuesta alguna de modificación, pero subrayó que es «una mejora que la formación naranja ya propuso».

La coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, afirmó que «el PP no ha podido soportar que durante seis años Ciudadanos haya condicionado sus políticas y les haya puesto en el brete de ser ejemplares y dejar de comportarse como los amos del cortijo». Los naranjas entienden que «con la modificación de la Ley Electoral han encontrado una oportunidad de oro para seguir tapando sus vergüenzas».

En Podemos aseguran que su objetivo es «sumar una mayoría» que les permita «echar a un Gobierno regional que esta más pendiente de comprar tránsfugas y cambiar las normas del juego democrático que de la reactivación de la Región y de la vacunación». El coordinador de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, afeó a Miras que se comporte «como un dictadorcillo» y advirtió de que «el PP ha entrado en una deriva autoritaria que lo asemeja, cada vez más, al fascismo de Vox».

El coordinador de Más Región, Óscar Urralburu, explica que el umbral electoral en el 3% es el que tienen «las democracias más avanzadas», ya que esto crea «mayorías en donde prima la negociación». Además, confía en que su partido, en línea ascendente, no se tenga que preocupar por llegar al 5% en 2023.

El líder de MC Cartagena, José López, cuya coalición se vería afectada especialmente por la elevación del umbral electoral, fue más allá y llamó a que «todos salgan a la calle a recordar a López Miras que gobierna para los ciudadanos y no para su corte».

La única fuerza parlamentaria que podría servir como aliado del Gobierno sería Vox. Su presidente provincial, José Ángel Antelo, reconoce que, si llegara el momento, estudiaría su apoyo «si perjudicara a la izquierda».

Miras y Celdrán lo niegan

El presidente Fernando López Miras negó ayer que hubiera habido «contactos», al tiempo que decía que «esta ley, al igual que otras muchas, se pueden reformar con diálogo y consenso».

Horas antes, en la televisión autonómica, Javier Celdrán, negaba haber mantenido conversaciones con ningún grupo parlamentario sobre la modificación de la Ley Electoral y tachaba de «información falsa» la publicada en LA OPINIÓN. Esta Redacción sí ha podido constatar que se ha reunido con varios políticos de la Región, fuera de la Asamblea, para tratar este asunto.