El secretario general del PSOE regional, Diego Conesa, ha dicho que le da "vergüenza la actitud del PP y sus tránsfugas de echar atrás los consensos que se han establecido en la Región", en relación a las conversaciones que el consejero Celdrán con varios políticos de la Comunidad para conocer su postura ante un posible cambio de la Ley Electoral, para subir la porcentaje de votos necesarios para entrar en la Asamblea del 3 al 5%.

Además, Conesa ha dicho que le da "vergüenza ajena" que esta iniciativa "pueda ser apoyada por los diputados tránsfugas de Ciudadanos", cuando fue este partido el que impulsó en 2015 la modificación de la Ley Electoral. "Si los tránsfugas tienen algo de vergüenza, desde luego, dirían claramente que no van a hacer algo contrario a lo que su partido planteó en su momento", les ha reclamado Conesa.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comunidad, Francisco Lucas, ha señalado que la reforma de 2015 fue "un avance democrático que no se debe revertir", ya que los dirigentes políticos no pueden actuar "a capricho según intereses partidistas". En su opinión, "esto pasa cuando no tenemos Gobierno, sino un grupo de tránsfugas buscando mantener su sillón".