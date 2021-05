No hay barómetro que no adelante que en 2023 el Partido Popular necesitará de Vox para gobernar, a pesar de su mejoría con respecto al resultado de 2019. La última encuesta de la UCAM, publicada el viernes pasado, otorga a los populares hasta 20 escaños. No obstante, el Gobierno regional conoce una manera de alcanzar la mayoría absoluta: subir el techo electoral del 3 al 5%, como estaba hasta 2015. De esta forma, los grandes partidos ganarían diputados que ahora forman parte de partidos más pequeños en la Asamblea.

Aunque el tema se está estudiando de forma muy discreta desde el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo regional, esta Redacción ha podido saber que el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán, se ha puesto en contacto ya con varios políticos del hemiciclo para conocer su posición sobre un posible cambio de la Ley Electoral.

Los cuatro partidos que consiguieron entrar en la Asamblea Regional hace dos años superaron el 5% de los votos. Sin embargo, la evolución de partidos como Unidas Podemos, a la baja, y Ciudadanos, en caída libre tras la moción de censura, haría poco probable que fueran capaces de superar el nuevo umbral. Además, partidos que parece que van aumentando sus apoyos como Más Región quedarían lejos. También acabaría con las opciones de MC-CCD, la coalición municipalista que encabeza el partido cartagenerista MC Cartagena, que consiguió el 2,26% de los votos el 26M. Precisamente ayer, su secretario general, José López, calificó ayer los planes de Miras como de «atentado contra la democracia».

Las encuestas con las que trabaja el Partido Popular predicen que, con la barrera electoral dos puntos por encima de la actual, cuatro diputados de grupos minoritarios habrían de repartirse entre los tres grandes partidos que sí serían capaces de entrar en el parlamento autonómico: PP, PSOE y Vox. Cabe recordar que la encuesta de la UCAM otorgaba a Unidas Podemos dos diputados, uno a Ciudadanos y uno a Más Región. Ambos, según este barómetro, por debajo del 5% pero por encima del 3%. Desde el Partido Popular calculan que, con estas formaciones fuera, tres de estos cuatro escaños irían para su grupo parlamentario (y otro para el grupo parlamentario socialista) en el caso de elevar el tope.

Eso significa que si ahora las encuestas otorgan hasta veinte diputados a los de Fernando López Miras con el límite en el 3%, los populares podrían aumentar sus escaños hasta alcanzar los 23, sobre 45 asientos, llegando así a la mayoría absoluta tan ansiada por los populares, acostumbrados hasta 2011 a gobernar solos. Entonces obtuvieron 33 diputados. Desde entonces, gobernaron en 2015 con apoyos de Cs y en 2019 pactaron el primer gobierno de coalición en la Región, que acabó en una moción de censura el pasado mes de marzo.