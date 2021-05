El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto que el director general del Agua, Teodoro Estrela, presente en Murcia, en una reunión con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), una propuesta para aminorar en un metro cúbico por segundo el aumento del caudal ecológico del río contemplado en Aranjuez, pasando de los actuales 6 metros cúbicos por segundo a 7, en lugar de los 8,52 metros cúbicos por segundo que figuran en el anteproyecto del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo previsto para 2022, que representan un recorte total de 130 hectómetros cúbicos al año.

La oferta, junto a otra de ayudas millonarias para mejorar la calidad del agua residual depurada y relacionadas con la desalación, llegará tras el revuelo que ha suscitado en el seno del propio Gobierno central -el ministro de Agricultura, el valenciano Luis Planas, ni se ha pronunciado sobre tan crucial asunto- la marcha de 4.500 regantes el lunes por el Paseo de la Castellana de Madrid para pedir que anulen los recortes previstos en el Trasvase.

La iniciativa del Gobierno no parece que vaya a tener, en principio, mucho recorrido, ya que pese a esa propuesta de reducir el aumento del caudal, los agricultores se quedarían sin 40 hm3 de agua de agua del Tajo al año, lo que obligaría a sustituirla por caudal desalado con un precio de 26,4 millones de euros, más los 12 millones de la tasa por el uso del Acueducto, aunque no circule agua, según los cálculos de Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique. «Cualquier aumento del caudal ecológico por pequeño que sea, disparará el precio del agua», asevera Urbina.

La iniciativa, que no es oficial pero de la que se hablaba ayer tanto en Madrid como en Alicante y Murcia, no convence, sin embargo, a unos agricultores hartos de promesas y, de que la ministra, Teresa Ribera, no les recibiera el lunes en Madrid. El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez, volvió a mostrarse contundente. «Lo que tiene que hacer el Ministerio para la Transición Ecológica es no tocar los caudales ecológicos y, si me apuran, incluso rebajarlos, porque hay datos técnicos que avalan que con los 6 metros cúbicos por segundo el Tajo tiene caudal de sobra» en Aranjuez.

¿Un paso adelante? ¿Algo se mueve? En el Gobierno hay cierta preocupación por las consecuencias sociales que puede tener el recorte del agua del Tajo y, además, sin que la desalación sea una alternativa real todavía, ni en precio, ni en volumen de agua para suplir los recortes previstos en el Trasvase con el cambio de las normas de explotación y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. No obstante, el Ministerio reitera que debe revisar y establecer estos caudales por sentencias del Supremo.