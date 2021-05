Los contratos de refuerzo por covid que el SMS ha hecho en los últimos meses terminan en los próximos días, lo que ha hecho que desde el sector sanitario profesionales y sindicatos levanten la voz reclamando la continuidad de estos trabajadores con el objetivo de cubrir los meses de verano y mantener el nivel asistencial.

La Consejería de Salud informa de que actualmente hay en el SMS 2.929 trabajadores más que hace un año, lo que supone un incremento del 12,32 por ciento. «Una cifra de personal suplementario muy importante teniendo en cuenta que el número de hospitalizados por covid en la actualida es muy reducido», apuntan.

Preguntados por la continuidad de estos profesionales, de los que más de 400 se encuentran en Atención Primaria (AP) y los equipos del 061, fuentes de Salud explican que «dependerá de la evolución de los contagios, con posibles nuevas olas y rebrotes» y que son las áreas de salud las que deciden qué personal sigue o no.

La responsable de AP del Sindicato Médico Cesm, Cristina Sánchez Quiles, denuncia que «no hay una instrucción clara para renovar los contratos de refuerzo covid» y mientras que unos centros están dando continuidad a estos puestos, como en Cieza, donde se les ha renovado hasta final de septiembre, en otros no se está haciendo, como es en el centro de salud de Santa María de Gracia. Sánchez Quiles también lamenta que a los MIR que acabaron ayer martes su formación no se les haya contratado aún y no sepan qué opciones tienen. «Esto hace que sigamos formando especialistas y otras comunidades se fronten las manos llevándoselos», insiste.

Desde el sindicato de enfermería Satse Luis Esparza considera que «como mínimo necesitamos 800 profesionales de refuerzo, de los que 300 irían a Atención Primaria y los 500 restantes a los nueve hospitales regionales».

También reclama que se prolonguen los contratos de refuerzo covid el médico de familia y vicepresidente de Smumfyc, Jesús Abenza, quien cree que «no se puede perder a estos compañeros que ya conocen a la población de cada zona y están integrados en los equipos».