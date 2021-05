Un año y medio sin escolarizar y a Sonia, su madre, ya se le hace complicado y difícil tener a Borja en casa sin que comience la andadura escolar con más compañeros de su edad. Con una traqueotomía necesaria debido a una enfermedad rara que padece desde que nació, Borja Sánchez pintaba ayer en una pizarra junto a su madre en su casa de la pedanía murciana de Churra. A pocos metros está el colegio Carolina Codorníu, el centro donde Sonia quiere que su hijo comience la etapa de Infantil, pero hay un problema: no dispone de enfermero escolar.

Esta es la batalla que desde hace año y medio pelea una madre de Churra por escolarizar a un hijo que tiene reconocido un 77% de discapacidad y que, a través de la Asociación de Enfermedades Raras en Murcia D’Genes, está buscando una solución tras frenar posibles alternativas la pandemia e incluso el cambio de equipo en la Consejería de Educación.

«La solución que me planteaban era mandar al niño a cursar Infantil en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Murcia, al sur de la ciudad, y yo sola no puedo llevarle todos los días si no me ayuda una segunda persona», señala Sonia. El enfermero resulta necesario ya que Borja acumula mocos en el tubo de la traqueotomía y es necesario limpiar cada cierto tiempo con un aparato concreto para que no se obstruya el aire.

«Me dijeron que no había presupuesto para un enfermero en el centro Carolina Codorníu», donde llegó a conseguir plaza, pero sin el enfermero no iba a ningún lado. «Además, recientemente le han operado de la columna y tiene una escayola que le inmoviliza bastante», señala la madre, que reclama una solución definitiva para Borja.

La asociación D’Genes llegó a reunirse la pasada semana con la consejera de Educación, Mabel Campuzano, y con el director general de Atención a la Diversidad, Juan García Iborra. Fuentes de la Consejería señalan que en la cita se habló del caso de Borja y que desde la Comunidad se ha ofrecido la escolarización del menor en el colegio del Carmen con transporte financiado por Educación; la escolarización del niño en un centro del norte de Murcia con un enfermero a cargo del Servicio Murciano de Salud o contratar a este sanitario para el centro Carolina Codorníu, como pide la madre.