«Indignados, cabreados, humillados, enfadados… Así nos sentimos después del trato recibido por el Gobierno de la Nación, por los policías, por la ministra de Transición Ecológica. Somos agricultores. No somos delincuentes, somos los que llevamos las frutas y verduras cada día a sus neveras», declaró a LA OPINIÓN Carlos Ruiz, agricultor del Campo de Cartagena y uno de los cientos que ayer fueron a Madrid desde Murcia, Almería y Alicante a manifestarse para que no cambien las reglas del trasvase Tajo-Segura. Lo hacía después de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía anunciasen a los manifestantes que los camiones no contaban con autorización para entrar en La Castellana y que, por tanto, no los iban a dejar pasar.

El tira y afloja duró más de dos horas. Durante ese tiempo, los manifestantes decidieron abandonar sus coches, en el aparcamiento y en las calles del recinto ferial de Ifema, y ‘armados’ con banderas a favor del Trasvase y en contra de su derogación ‘tomaron’ una de las rotondas. Fue entonces cuando el dispositivo policial se incrementó de forma considerable, lo que se vio como una provocación. «¿Para qué necesitáis las porras? ¿Para qué os ponéis los cascos? Que no somos delincuentes, que somos agricultores y ganaderos, que somos españoles que lo único que pedimos es agua para regar, para beber», dijo indignado Manuel Romero, agricultor de Elche.

Tras dos horas de discusión, los manifestantes se montaron en sus vehículos e iniciaron la marcha hasta La Castellana, aunque salieron sin casi un centenar de camiones que desde la madrugada ocupaban uno de los carriles de Ifema, ya que finalmente la Delegación del Gobierno de Madrid no les permitió entrar en el centro de la ciudad. Escoltados por furgones policiales, los manifestantes iniciaron camino hasta los Nuevos Ministerios.

En La Castellana dos carriles fueron ocupados por los vehículos de los manifestantes. Todos llevaban carteles y banderolas alusivas a la manifestación. Hicieron sonar su claxon, mientras otros automovilistas les animaban sumándose con los de sus coches. Al llegar ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica intervinieron los representantes de los partidos y de las instituciones de la Región que viajaron a Madrid. La ministra, Teresa Ribera, estaba fuera de Madrid.