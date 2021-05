Un 58,9% de las familias monoparentales en la Región de Murcia viven en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone 11 puntos más que la media nacional, que se encuentra en el 47,9%, según los datos que ha ofrecido la coordinadora de la Fundación Adecco para el Levante, Mercedes Alcover.

Alcover ha comparecido ante la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional en una audiencia legislativa de la proposición de ley por la que se regula la condición de familia monoparental en la Región.

Durante su intervención ha hecho un repaso a los datos que reflejan la situación en la que se encuentran estas familias en la comunidad y en toda España, destacando que durante el último año "el desempleo femenino se ha disparado un 7% como consecuencia de la pandemia", con 2.300 empleos destruidos de mujeres, principalmente en el sector servicios que es donde más se emplean los perfiles femeninos.

"En este contexto la monoparentalidad representa un agravante", ha expresado Alvocer, porque tienen "más difícil acceso al mercado laboral y más difícil la conciliación" ya que el 83% de las familias monoparentales en la Región están encabezadas por mujeres, según sus datos.

Por esta situación, Alcover ha considerado que el sector público tiene un "peso fundamental para afrontar la exclusión a la que se enfrentan estas familias" que tienen una tasa de pobreza que dobla la media, lo que "frena también a los niños que nacen en estos hogares".

Según un estudio llevado a cabo por la Fundación Adecco, el 14% de las mujeres que encabezan familias monoparentales se han visto afectadas por un ERTE; un 10% han tenido que reducir su jornada, agotar vacaciones o pedir excedencia, con la correspondiente reducción de salario y un 29% ha visto interrumpida su búsqueda de empleo por la pandemia.

Entre los datos más graves que ha puesto encima de la mesa relacionados con las familias monoparentales y las consecuencias de la pandemia están que el 79% llegan con dificultad a final de mes y el 83% han visto empeorar sus condiciones económicas con la covid-19.

Ante esta Comisión también ha comparecido la presidenta de Redmadre Murcia, Carmen García, que ha señalado que atienden a mujeres con "embarazos imprevistos donde la mujer asume ser familia monoparental por el abandono de la pareja, no por una decisión personal" y los padres "no se hacen cargo ni aportan ayuda económica".

"La mayoría son mujeres muy jóvenes que no han terminado su formación y no tienen trabajo estable y las que lo tienen hemos sido testigos de cómo las despiden", ha lamentado García, "nos parece una injusticia que la mujer que no quiere seguir con su embarazo está amparada por una ley, pero las mujeres que acuden a Redmadre están desamparadas".

Ha afirmado que estas mujeres "están coaccionadas por sus familiares y desechadas por sus empleadoras" y "no son consideradas en ningún momento como víctimas de violencia", por lo que ha solicitado "el apoyo a las casas cuna de la Región, que son las únicas que acogen a estas madres".

Ha destacado que 9 de cada 10 mujeres que acuden a Redmadre siguen adelante con su embarazo.

La diputada socialista Gloria Alarcón ha definido la situación en la Región como "alarmantemente peor" que la que sucede en España por los datos que ha ofrecido Alcover. "Nos vemos en la necesidad de proteger a esas mujeres y a esos niños y niñas", ha insistido.

Desde Vox, el diputado Pascual Salvador ha recordado que votó "en contra de esta ley porque quería una ley para todas las familias" ya que " la base de todo tiene que ser la protección integral a las familias sin distinción".

Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Esteban ha considerado que el panorama en la Región de Murcia es "desalentador" porque tiene una "tasa de pobreza terrible" de las familias monoparentales, lo que provoca un "desequilibrio funcional" para sus miembros en comparación con el resto.

El portavoz del Grupo Cs, Francisco Álvarez, ha puesto en valor el trabajo de la Consejería de Política Social en apoyo a las familias monoparentales y la partida presupuestaria destinada para tal fin en las cuentas de este año porque es "muy triste" que en 2021 "sea un triple estigma ser mujer, madre y cabeza de una familia monoparental".

La diputada del PP Maruja Pelegrín ha afirmado que "es justo reconocer que la región ha bajado en casi 10 puntos la tasa de pobreza infantil" y ha considerado que el proyecto de ley es "muy mejorable porque no habla de empleo y no habla de conciliación".