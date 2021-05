El Gobierno ha aumentado su presión contra los regantes del trasvase Tajo-Segura y en estos momentos la Policia Nacional mantiene bloqueada la salida de la caravana de coches y camiones en IFEMA y ha comunicado al Sindicato Central de Regantes que los camiones frigoríficos no pueden entrar en el Paseo de la Castellana, lo que mantiene alterados los ánimos, porque estaban autorizados. Para colmo, la vicepresidenta Teresa Ribera no está en el Ministerio para la Transición Ecológica y ha optado por marcharse a Toledo a un acto sobre la bondades del hidrógeno verde. En Madrid hay agricultores de la Región de Murcia, así como de Alicante y Almería, que se niegan a aceptar el agua desalada como alternativa al Tajo-Segura.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central, insiste que "esto es una decisión política, pero no nos van a parar. La ministra se ha ido a Toledo, no creo que nos reciba nadie pero no nos van a parar".

Los regantes de la Región han viajado hacia Madrid para participar en la manifestación por el Trasvase. Varios cientos de vehículos y decenas de autobuses han partido en torno a las cuatro de la mañana de distintas poblaciones con carteles en los que se puede leer ‘En el Levante, sin trasvase, desierto y paro’. Al paso por Albacete el tráfico se hacía intenso, con vehículos y autobuses rotulados por las distintas comunidades de regantes participantes.

El punto de encuentro de los manifestantes en Madrid será Ifema. Desde allí, en torno a las once y media de la mañana, se iniciará una marcha hasta Nuevos Ministerios. La protesta ha sido convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, después de conocerse que se pretenden rebajar los volúmenes trasvasables de 38 hectómetros cúbicos a 27, cuando los caudales de los pantanos de Entrepeñas y Buendía estén por debajo del 35 por ciento de su capacidad. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, en declaraciones a LA OPINIÓN ha señalado hace apenas unos instantes que ‘no puedo calcular en estos momentos cuántos participantes vamos a estar en Madrid, pero sí que son varios cientos de vehículos. Lo que sí puedo decir con exactitud es el número de tractores, porque nos los han limitado al máximo, solo seis, cuando podíamos haber llevado perfectamente más de 300’.

Se mostró disgustado porque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera no les vaya a recibir. ‘Las vías con esta ministra, que no con su ministerio, parecen agotadas. Ella no nos va a recibir, porque hoy tiene previsto estar en Toledo, según hemos podido saber. Nos sentimos mal con su marcha a Toledo’, ha dicho Jiménez, quien ha anunciado que ‘volveremos. Me temo que esta no va a ser la única vez que tendremos que ir a Madrid por este asunto, pero estamos dispuestos’.

El presidente del Scrats ha alertado a todos que este no es un problema solo de agricultores y ganaderos. ‘Con las pretensiones que proponen no solo se verán afectados agricultores y ganaderos, sino también el abastecimiento. Pretenden un recorte del 45 por ciento de lo que recibe el regadío. Es un golpe muy importante para todos’.