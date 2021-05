Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista y doctor en Psiquiatría y miembro del grupo de Investigación en Neurociencias del Centro de Investigación en Biomedicina. Va a estar en Molina de Segura el 26 de mayo para ofrecer la conferencia ‘Claves de la madurez en tiempos de incertidumbre’.

¿Qué temas va a tratar?

La conferencia versará acerca de cuáles son las principales claves de la madurez pensando en jóvenes alumnos de secundaria y bachillerato. Hablaremos de como la madurez es la capacidad de hilvanar la cabeza, el corazón y la voluntad, es decir, la cognición, la afectividad y la voluntad son claves para que una persona sea libre. Igual que el autocontrol, el dominio de sí mismo, el autoconocimiento y el tener un equilibrio en las emociones.

¿Uno de sus objetivos es concienciar a los adolescentes de la importancia de respetar las normas sanitarias?

La conferencia no es solo concienciar con respecto a respetar las normas sanitarias, sino que va mucho más allá. Lo importante es tener una buena educación cívica basada en los valores, no en intentar satisfacer continuamente los deseos que surgen. Porque el sistema capitalista nos genera continuamente deseos de consumir. Una persona madura es una persona libre que tiene valores. No opta siempre por la satisfacción personal de sus deseos, sino que intenta trascender, mirar por el bien común. La pandemia es un claro ejemplo de que muchas veces la gente ha estado más preocupada de su bienestar personal que de la crisis sanitaria.

¿Cree que el comportamiento incívico en la pandemia es exclusivo de los jóvenes?

Creo que no. Achacar a la juventud todo lo mano es algo que ha pasado desde los griegos. Ya lo decía Sócrates: los jóvenes son personas que se descubren a sí mismos, viven esa etapa de la adolescencia y es bueno que se revelen y que se enfrenten a todo lo establecido. Así la sociedad evoluciona y también ellos encuentran su lugar en el mundo.

Usted es experto en Psiquiatría, ¿qué secuelas emocionales-mentales nos va a dejar la covid?

Ya hay numerosos artículos científicos que dicen que va haber una epidemia de salud mental. Hay personas que han estado muy aisladas y que ahora tienen dificultades para salir a la calle. También han podido incrementarse comportamientos obsesivos-compulsivos en personas vulnerables, brotes psicóticos, cuadros de ansiedad y depresión.