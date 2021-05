La Ley de Mediación, la de Tributos Cedidos (llamada coloquialmente ley de energías renovables), la de Emergencias y Protección Civil (inminente su llegada a la Asamblea), la de Custodia Compartida, la de Parejas Monoparentales, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Ocupación Ilegal de Vivienda y la nueva Ley de Honores y Condecoraciones son hasta el momento las únicas propuestas con rango de ley, bien como proyectos o proposiciones de la oposición, que están en trámite o en vías de llegar a la Asamblea Regional para su aprobación antes de que acabe la legislatura, según informaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular.

De estas leyes, la Comunidad impulsará la próxima semana el avance de tres: Mediación, Servicios Sociales, y Ocupación; una actividad que, según Podemos, le impedirá disponer de tiempo suficiente para preparar sus enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad.

Por otra parte, el saldo de las ya tramitadas es poco menos que discreto si lo comparamos con la capacidad legislativa en años anteriores. En la legislatura anterior a estas alturas, ya se había aprobado 25 leyes en el Parlamento murciano frente a las 5 de la actual excluyendo los Presupuestos Generales, 20 más. Sin duda, el parón provocado por la pandemia ha sido la causa más obvia de esta atonía legislativa, pero otras comunidades autónomas, como Navarra (32), Castilla-La Mancha (13), Canarias (10) o Cantabria (9) tiene más proyectos de ley aprobados. Sólo Madrid, Baleares y Asturias tienen peores datos.

Sin embargo, o precisamente por ello, en el balance de decretos-ley la presente legislatura ya ha batido todos los récords cuando ni siquiera ha llegado a su meridiano y pese a que su naturaleza es, o debería ser, excepcional, es decir, por concurrencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad, según su propia definición. Ya van más de 14 decretos-ley, casi todos vinculados al contexto covid que ha sacado adelante el Consejo de Gobierno frente a los 9 que se tramitaron durante los cuatros años de la legislatura anterior, o los cuatro entre 2011 y 2015.

Todos los partidos de la oposición, incluso Ciudadanos que hasta hace poco formaba parte del Gobierno regional, coinciden en señalar que esta legislatura no pasará a la historia precisamente por la proactividad legislativa ni por la eficacia en sacar adelante las inversiones que necesita la Región para afrontar la salida de la crisis. Cabe recordar que tampoco habrá Presupuestos de 2021 hasta el 16 de junio.

Cuando se aprobaron las cuentas de abril de 2020 (todavía en vigor), «ya dijimos que no daban cobertura a la crisis que estábamos viviendo, estaban absolutamente desfasadas ya que se diseñaron antes del estallido de la pandemia», explica el diputado regional socialista, Alfonso Martínez Baños que argumenta que «somos, junto con Madrid, la única comunidad sin los presupuestos aprobados. La mayor parte hizo sus deberes. Nosotros no, porque López Miras no lo quiso».

Todos los diputados socialistas están trabajando en las enmiendas parciales que presentarán a los presupuestos, aunque «sin ninguna esperanza» de que el Gobierno las acepte, sostiene Alfonso Martínez.

Además, para este diputado, la iniciativa legislativa de la Comunidad es «inexistente» ya que la única ley que se ha presentado es la Ley de Servicios Sociales, «el resto de proyectos están absolutamente paralizados; lo que se ha presentado, en la peor etapa de la crisis sanitaria, son decretos-ley, pero lo que son proyectos de ley impulsados por la Comunidad casi nada». Afirma que los que están manteniendo la actividad legislativa en el Parlamento son los grupos parlamentarios de la oposición, «especialmente el socialista que tiene cinco leyes en tramitación», destaca.

Para los diputados todavía fieles a Inés Arrimadas, la Asamblea se ha convertido «en una caricatura, con dos grupos dirigidos por tránsfugas y con los representantes legítimos de esos partidos sin voz en la Asamblea», sostiene la lideresa de Cs en la Región, Ana Martínez Vidal, que describe la situación actual como «un PP apoyado en siete marionetas». En este sentido, defiende que a partir de ahora la escasa actividad de la Asamblea «se ceñirá a lo que convenga a este gobierno donde el PP tiene dos portavoces de más».