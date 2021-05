El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró esta mañana el estand de la Región de Murcia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que abrió hoy sus puertas “en una edición especialmente importante tras los meses más duros para el sector turístico y que llega justo cuando la Región está preparada para despegar y para reactivar su economía gracias al turismo”, destacó el jefe del Ejecutivo autonómico.

“La Región de Murcia se presenta como la comunidad autónoma más segura de España, un destino para visitar, en el que pasar unos días de descanso y en el que disfrutar de todo lo que ofrece”, remarcó el presidente, quien enfatizó que “este año somos la Capital Española de la Gastronomía”.

Asimismo, puso en valor el patrimonio histórico y cultural, “nuestro inmenso patrimonio natural”, y la oferta de sol playa, “una oferta inigualable ya que somos la única comunidad autónoma que tiene dos mares que van a poder disfrutar todos aquellos que vengan a visitar la Región durante los próximos meses”.

En este sentido, aseguró que “con este estand hemos querido traer un trozo de la Región de Murcia para que cualquier visitante pueda hacerse una idea de lo que va a vivir en la que es la mejor tierra del mundo”.

La Región de Murcia participa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2021, que se desarrolla hasta el domingo, con el objetivo de consolidar e impulsar su imagen como un destino seguro y de calidad. Se trata de una de las 240 actuaciones del plan extraordinario de promoción turística que ha puesto en marcha el Gobierno regional, con el objetivo de recuperar cuanto antes los registros de 2019, previos a la aparición de la pandemia.

Las líneas de actuación para relanzar el turismo regional se centran este año en la activación de un seguro covid-19, dirigido a los turistas nacionales e internacionales; un plan de medios nacional con una inversión récord para que la Región tenga la máxima visibilidad en todo el territorio nacional; acuerdos de comercialización con los principales turoperadores para incentivar las reservas en los alojamientos turísticos; y un plan de marketing por producto para adaptar la oferta al perfil de cada turista.

La Comunidad mostrará en Fitur sus principales atractivos turísticos como el turismo de sol y playa, el cultural, el activo, de interior y de naturaleza y la gastronomía. Se pondrán en valor las grandes fortalezas de los destinos locales, además de afianzar las relaciones comerciales y promover los contactos profesionales con los principales agentes a nivel nacional e internacional.

Día de la Región en Fitur

Mañana jueves se celebrarán los actos conmemorativos del Día de la Región de Murcia en Fitur, que incluirá, entre otras cosas, la presentación de la campaña de verano con la oferta turística de sol y playa, así como del producto ‘Región de Murcia, Capital Española de la Gastronomía 2021’, una de las grandes apuestas de esta edición. Se celebrarán 10 ‘showcookings’ que contarán con la participación de 10 cocineros, entre los que están los 3 establecimientos regionales que cuentan con estrella Michelin: Pablo González, de La Cabaña Buenavista (Murcia); María Gómez, de Magoga (Cartagena) y Nazario Cano, de Odiseo (Murcia). Asimismo, en la jornada de mañana, se exhibirá el patrimonio y las ciudades con la propuesta ‘Aires de Cultura’.

El viernes, el estand regional acogerá la presentación del proyecto ‘Ciencia y Gastronomía’ y la nueva estrategia de promoción del enoturismo ‘Reino de la Monastrell’. En la tarde del viernes y durante todo el sábado será el turno de los 20 municipios que asistirán a la feria para presentar sus productos locales.

Toda la información relativa a la Feria Internacional de Turismo se podrá seguir a través de la página web ‘Región de Murcia en Fitur’.

El PSOE cree que el Gobierno regional "hace el ridículo con las exhibiciones horteras en Fitur"

La diputada del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia Carmina Fernández ha acusado al presidente autonómico, Fernando López Miras, de gastarse el dinero del sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis del covid, "en autobombo y propaganda" por hacer "el ridículo con exhibiciones horteras en la Feria Internacional del Turismo" (Fitur).

Ha dicho que su Gobierno no respeta al sector turístico "ni a las miles de familias de la Región de Murcia que viven de él y que llevan más de siete meses esperando las ayudas prometidas".

"Es un irresponsable y se cree el mesías", ha expresado Fernández, para añadir que "su Gobierno de tránsfugas ha perdido la vergüenza por completo, si es que alguna vez la ha tenido con sus delirios megalómanos".

Ha reprochado al Ejecutivo regional que "anuncia las ayudas a bombo y platillo, pero quedan en papel mojado porque no las da" y ha añadido que "al PP y al Gobierno no le importa la ciudadanía de esta Región ni nada que no sean ellos mismos y mantenerse en el poder".