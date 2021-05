La Junta de Hacendados ha dado su autorización para ocupar la acequia La Cárcel, en el Malecón, a una empresa que pretende construir, en el tramo entre el colegio Maristas y el nuevo jardín de La Alameda, un centro geriátrico. Esta decisión, no exenta de polémica, tuvo lugar ayer durante una de sesiones particulares de los juntamentos, en el salón de actos del Edificio Moneo.

Según ha podido saber esta Redacción por fuentes municipales, este proyecto ya se habría presentado en el Ayuntamiento de Murcia y estaría siendo evaluado por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo. Además, existiría otro proyecto de estas características, una residencia de mayores, que también estaría solicitando la autorización del Ayuntamiento para levantar el proyecto en la zona del Malecón.

Huerta Viva y la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta consideran que esta autorización de la Junta de Hacendados no se ajusta a ley y detallan que en las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta no se contempla en ninguno de sus artículos la ocupación de acequias, «ya que se trata de bienes comunales donde se deben respetar el cauce y los márgenes para asegurar la circulación del agua, el paso de regantes y las labores de limpieza». Explican que lo que sí se recoge en las ordenanzas es la expropiación forzosa o la imposición de servidumbres, «pero nunca la ocupación; si esto se pudiera hacer, cualquier vecino colindante con una acequia podría solicitar su ocupación, siendo así inviable la gestión y mantenimiento de la red de regadío», señala, José Antonio Moreno, miembro de Huerta Viva. «Es una tropelía más contra la histórica red de regadío de la Huerta de Murcia», sentenció.

Por su parte, el presidente de la Junta de Hacendados, Diego Frutos, explicó que «desde tiempo inmemorial ese tramo de la acequia se encuentra soterrado bajo unas viviendas viejas; no estamos hablando aquí de ceder la acequia sino de aprovechar una circunstancia muy concreta». Ante las acusaciones de los vecinos del Malecón y Huerta Viva, asegura que«aquí no se toman decisiones para destruir la red de acequias ni para dárselas a nadie; en este caso, lo único que se pretende, tras haber examinado todas las posibilidades, es mantener la acequia en el mismo trazado y asegurarnos que el proyecto que se edifique encima no ocasionará ningún perjuicio».

Otras quejas sobre la autorización para la construcción del geriátrico vino de los propios regantes de La Arboleja. La calle Gaspar de la Peña (que transcurre junto al Malecón), es la única conexión que tiene La Arboleja con el centro de Murcia, y en sus aledaños se encuentra el colegio AYS, la guardería El Limonar, El Monasterio de las Monjas Clarisas Capuchinas, el colegio Maristas, el Conservatorio Superior de Música, Murcia Parque, el colegio Desamparados o la Facultad de Turismo… «Lo que quiere decir que es una zona que está saturada de circulación y si ahora le metemos un geriátrico va a reventar», sostuvo ayer un representante de los regantes de La Arboleja que acudió hasta el Edificio Moneo para asistir a uno de los juntamentos particulares de la Junta de Hacendados. «Estamos hablando de una calle que no es muy ancha, de ida y vuelta, que cada vez que salen o entran los críos del colegio no se puede pasar y se genera un tapón; no me importaría que se ubicara el geriátrico si solucionaran esto, pero ahora mismo entiendo que está mal proyectado; es un atropello», denunció.