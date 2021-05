El anuncio que ha hecho esta semana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, sobre la posibilidad de relajar el uso de la mascarilla a corto plazo ha hecho que muchos ciudadanos se lleven las manos a la cabeza, pensando que esta es una de las restricciones que más nos protege frente al contagio del coronavirus. Sin embargo, el profesor de Física de la UMU y colaborador del Instituto de Salud Carlos III Antonio Guirao no lo ve así y afirma que «desde el punto de vista matemático, es viable retirar el uso de la mascarilla sin que implique grandes riesgos», a lo que añade que ésta sería «una medida totalmente segura».

Para defender su postura, Guirao explica que lo que no tiene sentido es que seis personas no convivientes se quiten la mascarilla para sentarse a la mesa, incumpliendo la distancia de seguridad, y justo cuando se levantan para marcharse se la coloquen, cuando andando al aire libre hay mucho menor riesgo de contagio.

«El riesgo, como en todo, está en cómo cumpla la población las normas y si se toma el levantamiento del uso de la mascarilla como una barra libre de ya todo vale», apunta.

Antonio Guirao, que colabora con el Carlos III desde el inicio de la crisis sanitaria enviando informes y predicciones del comportamiento de la pandemia de forma mensual, explica a LA OPINIÓN que aunque en la Región de Murcia no se ha desatado una cuarta ola tras las fechas de Semana Santa, los contagios sí que han entrado desde hace dos meses en un estado de meseta y no logran descender, con medias diarias que se mueven entre los 70 y los 100 nuevos casos. Este experto llama a la prudencia y cree que no se puede pensar que todo ha pasado al bajar los contagios e ir cogiendo ritmo la vacunación, ya que tiene claro que «lo que vemos es sólo la punta del iceberg».

«Está claro que el porcentaje de jóvenes asintomáticos es mayor del que se conoce y no sabemos las cifras reales porque una vacunación masiva debería ir acompañada también de test masivos», afirma Guirao, quien detalla que los contagios entre la población mayor se han ‘trasvasado’ a los más jóvenes y esto se verá en las cifras de ingresos hospitalarios.