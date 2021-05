La polémica por la instalación de grandes plantas fotovoltaicas en la Región de Murcia suma un nuevo capítulo. Los macroproyectos para la instalación de estas infraestructuras generadoras de energía renovable están en el punto de mira desde hace tiempo por su proyección sobre espacios de alto valor ecológico o terrenos agrícolas en uso y útiles. Las organizaciones ecologistas, así como las agrarias e incluso el sector local de productores de esta energía verde, han alertado en numerosas ocasiones de que el ‘boom’ de las fotovoltaicas que está viviendo la Región lleva a la comunidad hacia una especulación sin control en un negocio para el que reclaman una ordenación adecuada en los usos del suelo.

El Gobierno regional descartó ayer, a preguntas de esta redacción, aprobar una moratoria en todo el territorio regional para la instalación de estas grandes plantas fotovoltaicas ya que «no es coherente abogar por la reducción de emisiones de efecto invernadero y la transición ecológica que marca la Unión Europea y al mismo tiempo, prohibir las tecnologías que son capaces de lograr ese objetivo». El debate sobre las moratorias lo abrió la organización ANSE la pasada semana al reclamar al Ayuntamiento de Cartagena una paralización mediante moratoria de los proyectos que se están tramitando y que tienen por objetivo la instalación de las primeras líneas eléctricas de evacuación de energía producida por grandes centrales solares entre Molinos Marfagones y Canteras.

De norte a sur, asociaciones vecinales de la Región, junto con organizaciones medioambientales, han comenzado a reclamar la paralización de la tramitación de estos proyectos ante el fuerte impacto paisajístico en sus municipios.

La controversia llega cuando las administraciones se señalan unas a otras para ver quién tiene la potestad de parar estas macroplantas. El Ayuntamiento de Cartagena no realizará una moratoria municipal, ya que remarca que la modificación que la Comunidad hizo el pasado año en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo permite que las instalaciones de producción de energía renovable sean autorizadas mediante declaración responsable en suelo no urbanizable: «Lo que implica que, en caso de que se hiciera una moratoria, tendría que hacerse en todo el territorio regional. Por lo tanto, el Ayuntamiento no puede negar a un titular su derecho a instalar la planta fotovoltaica porque estaría incumpliendo dicha ley».

La Consejería de Fomento señala que «en ningún momento se modificó la ley para que las instalaciones fotovoltaicas se autorizaran mediante declaración responsable» sino que deberán contar con un título habilitante para hacer uso de un suelo que no se considerará industrial «sino como infraestructuras energéticas», señala la citada ley. « La ley del suelo no puede excluir procedimientos ambientales», por ejemplo, si afectara a un proyecto que supera las 10 hectáreas, que tendría que se sometido a una evaluación ambiental para medir su impacto. «Hay que distinguir la compatibilidad urbanística, de competencia municipal con el procedimiento ambiental, el primero en ningún caso te exime del segundo».

Cambios en los planes urbanísticos

Mula ha eliminado las bonificaciones municipales para las instalaciones de macroplantas en su municipio, donde está pendiente la instalación de seis grandes proyectos de energía renovable, pero en el caso de Yecla, su Ayuntamiento sí ha aprobado una moratoria para la construcción de estas centrales solares por un año amparándose en la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana para fijar dónde se pueden instalar estos proyectos.

Para la Federación de Municipios, que reconoce la problemática jurídica que generan las moratorias en este sector, señala que la clave está en la revisión o modificación de planes urbanísticos: «Si un Ayuntamiento va a cambiar su PGOU, puede plantear una moratoria un año prorrogable a dos en proyectos como las fotovoltaicas para que quienes estén tramitando una instalación de placas en un suelo determinado no se vea afectado por las nuevas condiciones que se le puede imponer», señala Manuel Pato, secretario de la FMRM.

Las licencias de obras para estas instalaciones las emite un ayuntamiento, pero es la Comunidad la encargada de revisar la seguridad del proyecto o tramitar la autorización ambiental si la potencia de la planta es igual o inferior a 50 megavatios; de ser más deberá encargarse el Ministerio para la Transición Ecológica.

El Ayuntamiento de Murcia esta estudiando si tiene competencias en este asunto, y de ser así podría regular cómo hacer viable unos usos del suelo apropiados dirigidos a «evitar impactos medioambientales y/o paisajísticos excesivos». En Lorca se está revisando el PGOU, pero no está contemplada una moratoria para estas centrales, aunque no lo descarta para el futuro.