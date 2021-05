Desde CC OO consideran un "éxito rotundo esta primera jornada de huelga, al ser secundados por la totalidad de los trabajadores afectados y avisan de que continuarán con huelga convocada para el día 21 de mayo".

H&M sigue insistiendo en su propuesta ante la postura conciliadora y dialogante de los sindicatos, sumada al éxito de las movilizaciones de la plantilla.

En la mesa de negociación del "doble proceso de precarización y disminución del empleo que está llevando a cabo H&M a través del artículo 41 del ET (MSCT) y del artículo 51 del ET (ERE). En primer lugar la empresa ha anunciado la retirada del proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectaba a 24 tiendas a nivel nacional, con respecto al despido colectivo no ha habido cambios sustanciales de la posición de la empresa pese al éxito de las concentraciones convocadas la semana pasada y la huelga en el día de hoy en todo el territorio nacional".

Por parte CC OO, dando las fechas en las que estamos, han planteado una propuesta donde podría estar las soluciones:

- Los despidos no pueden ir más allá de un 30% de lo que ha planteado la empresa

- Las vacantes que se ofertan no pueden tener una reducción de más de 5 horas del contrato de origen y con un límite temporal que posibilite posteriormente la vuelta a su jornada de origen.

- Los procesos de adscripción voluntaria sin límites de edad ni tipo de jornada ampliándose también al almacén. Así mismo aquellas vacantes que por este motivo se produzcan deben de ofertarse.

- La indemnización de 45 días más una prima en función de la antigüedad

Ante esta propuesta la empresa va a valorarla y nos volvemos a reunir mañana por la tarde