El juzgado de instrucción de Cieza que investiga la denuncia presentada por un joven de Fortuna que acusa a su madre y a la pareja de esta de maltratarlo por su condición homosexual ha denegado la orden de protección que había pedido. El juzgado señala que «no procede la medida, porque no se observa una situación objetiva de riesgo en el perjudicado, dado el tiempo transcurrido entre los hechos y la solicitud de la misma». La resolución, que cuenta con el apoyo de la fiscalía, añade que las partes siguen viviendo en domicilios contiguos y que existen versiones contradictorias de cómo ocurrieron los hechos. Indica así mismo que no hay elementos suficientes que acrediten la existencia del riesgo objetivo, que fue puesto de manifiesto por el letrado del joven cuando este declaró en el juzgado el pasado once de mayo.

En aquel momento, aquel lo hizo en su doble condición de denunciante de los presuntos malos tratos de su madre y la pareja de esta y de denunciado, ya que su progenitora lo acusa de haberla agredido y de causar daños en la vivienda familiar

La Guardia Civil ha detenido a 31 hombres con edades comprendidas entre los 28 y los 52 años y naturales de España, Bélgica, Francia, Nigeria, Rumanía, Sudáfrica y Guinea Bissau, como presuntos autores de al menos una treintena de delitos de estafa a empresas mediante el conocido como ‘fraude del CEO’. Los arrestados han sido localizados en los municipios de San Javier, Liria, Alfafar, Sueca, Almussafes (Valencia), Sevilla, Las Palmas, Burgos, Algeciras y Chiclana de la Frontera (Cádiz). Hasta el momento, la Benemérita cifra el número de mercantiles afectadas en 40, con pérdidas que rondarían los dos millones de euros, de los que 352.000 euros han sido recuperados.

En concreto, a los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, estafa, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación, denominada ‘Barramais’, estaba dirigida a esclarecer una serie de estafas cometidas mediante el conocido como ‘fraude del CEO’ (Chieff Executive Officer) a empresas tanto nacionales como internacionales. La investigación se inició en 2018, cuando la Guardia Civil detectó un incremento en el número de denuncias presentadas por empresas de la comarca del Campo de Cartagena por supuestas estafas cometidas con métodos de ciberdelincuencia. Especialistas en Policía Judicial determinaron que existían nexos en el ‘modus operandi’ empleado: las estafas se cometían a través de las nuevas tecnologías con el método conocido como ‘fraude del CEO’, que consiste en el envío de correos electrónicos a miembros del equipo financiero o contable de una empresa suplantando la identidad de altos cargos ejecutivos o CEO.